Lluvias dejan 75 encharcamientos en CDMX; reportan atención al 93% de afectaciones

Las precipitaciones del miércoles dejaron más de 29 millones de metros cúbicos de agua en la capital. Gustavo A. Madero concentró los mayores registros de lluvia y varias de las principales afectaciones (Estrella Josento)

La lluvia registrada durante la tarde y noche del miércoles en la Ciudad de México dejó al menos 75 encharcamientos, afectaciones en viviendas y establecimientos, así como la movilización de más de un centenar de trabajadores y 41 equipos especializados para atender las emergencias provocadas por las precipitaciones.

El reporte del Operativo Tlaloque indica que, con corte a las 7:00 horas de este jueves, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó 115 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención, además de vehículos de bombeo de emergencia, equipos hidroneumáticos y maquinaria especializada para reducir los niveles de agua acumulada.

Las lluvias dejaron una precipitación superior a los 29.1 millones de metros cúbicos en toda la capital. Los mayores registros se presentaron en la estación Coyol, en Gustavo A. Madero, con 58 milímetros; Generadora 101, también en esa alcaldía, con 54 milímetros; Radiocomunicación, en Benito Juárez, con 53.25 milímetros; IP San Antonio Periférico, en Álvaro Obregón, con 52 milímetros, y Desierto de los Leones, en Cuajimalpa, con 51.75 milímetros.

Las brigadas de atención reportaron la resolución del 93 por ciento de los encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Los puntos atendidos, entre otros, han sido Paseo de la Reforma a la altura de Bucareli, la zona del Metro Balderas, el Gran Canal del Desagüe, el bajo puente de Boulevard Puerto Aéreo y diversos puntos de Gustavo A. Madero y Tlalpan.

Viviendas afectadas en GAM, Azcapotzalco y Tlalpan

Las lluvias también provocaron el ingreso de agua a viviendas en distintas alcaldías. En la Unidad Habitacional RIS, ubicada en la colonia Tlalcoligia, Tlalpan, autoridades atendieron 10 departamentos afectados por filtraciones e inundaciones.

En Gustavo A. Madero, específicamente en la colonia San Juan de Aragón VI Sección, se brindó atención a 10 viviendas y dos establecimientos comerciales donde el agua alcanzó entre siete y ocho centímetros de altura, afectando salas, comedores, cocinas, recámaras, baños y patios.

Además, en la colonia Providencia continuaban las labores de bombeo para disminuir los niveles de agua acumulada.

En Azcapotzalco se reportaron daños en 18 viviendas ubicadas en la Cerrada Emiliano Zapata, colonia Santiago Atzacoalco, donde el agua alcanzó hasta 80 centímetros de altura.

Asimismo, dos inmuebles localizados sobre Eduardo Molina presentaron tirantes cercanos a los 30 centímetros, por lo que personal de las dependencias capitalinas realizó la evaluación de daños y brindó apoyo a los habitantes.

Durante la tarde del miércoles, alrededor de las 19:30 horas, el cajón del Gran Canal del Desagüe alcanzó su máxima capacidad, por lo que fue necesario desplegar equipos Hércules e hidroneumáticos para controlar los niveles y evitar mayores afectaciones. Según el reporte oficial, la situación quedó estabilizada durante la noche.

Al corte de las 7:00 horas de este jueves, la SEGIAGUA informó que había atendido 70 de los 75 encharcamientos registrados, mientras que las labores continuaban principalmente en la colonia Providencia, en Gustavo A. Madero.

El informe también señala que, del 1 al 9 de julio, la precipitación acumulada en la Ciudad de México asciende a 54.95 milímetros, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado 507.07 milímetros de lluvia, cifra superior al promedio histórico para el periodo enero-julio, que es de 375.46 milímetros.