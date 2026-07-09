Marchas y bloqueos HOY 9 de julio en CDMX: calles cerradas, zonas afectadas y las mejores rutas alternas para evitar el tráfico

En CDMX las marchas, manifestaciones y bloqueos forman parte del día a día. Para este jueves, distintas movilizaciones podrían generar complicaciones en varios puntos de la capital, por lo que las autoridades recomiendan anticipar los traslados y considerar rutas alternas.

Como ocurre de manera habitual, las concentraciones están programadas en zonas de alta afluencia, donde el impacto en la circulación suele sentirse desde las primeras horas del día y puede extenderse durante mucho tiempo, dependiendo del desarrollo de cada protesta.

¿Qué zonas de la CDMX podrían verse afectadas hoy?

Las movilizaciones previstas contemplan recorridos y concentraciones en puntos estratégicos de la capital, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc y el primer cuadro de la ciudad.

Entre las áreas donde podrían registrarse complicaciones destacan:

Centro Histórico

Zócalo capitalino

Paseo de la Reforma

Avenidas principales del Centro

Ejes viales cercanos a edificios públicos y oficinas gubernamentales

En estas zonas es común que las autoridades implementen cierres temporales o desvíos conforme avanzan las manifestaciones, lo que puede incrementar considerablemente los tiempos de traslado.

Calles que podrían presentar cierres o circulación lenta hoy 9 de julio

Aunque los cierres dependen del avance de cada contingente, las vialidades donde normalmente se registran afectaciones durante este tipo de movilizaciones incluyen:

Paseo de la Reforma

Periférico Sur

Bucareli

General Prim

Serapio Rendón

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

5 de Mayo

20 de Noviembre

Av. Bajacalifornia

José María Pino Suárez

Avenida Horacio

Calles aledañas al Zócalo y edificios gubernamentales

Los cortes pueden realizarse de forma parcial o total conforme los manifestantes avanzan, por lo que la situación cambia constantemente durante el día.

Cuajimalpa: Vecinos de San Pablo Chimalpa mantendrán movilizaciones en el cruce de Avenida Vasco de Quiroga y la Prolongación Carlos Echanove. Al ser una ruta de entrada y salida para zonas corporativas, el impacto en las horas pico será notable.

Vecinos de San Pablo Chimalpa mantendrán movilizaciones en el cruce de Avenida Vasco de Quiroga y la Prolongación Carlos Echanove. Al ser una ruta de entrada y salida para zonas corporativas, el impacto en las horas pico será notable. Gustavo A. Madero: A las 11:00 horas, habitantes del Fraccionamiento Villa de Aragón se manifestarán en la sede de la alcaldía (5 de Febrero y Calzada San Juan de Aragón), exigiendo la restitución de mobiliario urbano.

Rutas alternas para evitar el tráfico

Si necesitas cruzar la zona centro de la ciudad, una buena estrategia es buscar vías que permitan rodear las áreas con mayor concentración de personas.

Entre las opciones que suelen ofrecer mejor flujo vehicular se encuentran:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Viaducto Miguel Alemán

Anillo Periférico, dependiendo del destino

También es recomendable consultar aplicaciones de navegación en tiempo real antes de salir, ya que las condiciones pueden modificarse en cuestión de minutos conforme avancen las movilizaciones.

¿A qué hora comienzan las manifestaciones?

Las concentraciones suelen iniciar desde las primeras horas de la mañana, aunque algunas marchas arrancan más tarde dependiendo del grupo convocante.

Por ello, el mayor impacto vial generalmente se presenta entre la mañana y el mediodía, aunque algunos bloqueos pueden prolongarse durante buena parte de la tarde.

Coyoacán

8:00 am

Cuahutemoc

9:00 am

10:00 am

11:00 am

Benito Juárez

5:30 pm

Recomendaciones para evitar contratiempos

Si tienes actividades importantes o citas programadas, considera estas medidas:

Sal con mayor anticipación

Revisa el estado del tránsito antes de iniciar tu recorrido

Utiliza rutas alternas cuando sea posible

Si viajas en transporte público, verifica posibles modificaciones en el servicio

Mantente atento a los reportes de movilidad emitidos durante el día

Planear tu ruta con tiempo de anticipación puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo o quedar atrapado en algún congestionamiento provocado por las marchas y movilizaciones.