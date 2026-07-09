Inicia coordinación entre IECM e INE para el voto de capitalinos en el extranjero

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El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que avanza en la organización del voto de las personas residentes en el extranjero que podrán participar en los Procesos Electorales Locales 2026-2027, mediante acciones de coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Provisional de Votos Anticipados, el organismo dio a conocer que se integró al Grupo de Trabajo de Coordinación Interinstitucional conformado por el INE y los Organismos Públicos Locales de las entidades cuya legislación contempla el voto desde el extranjero.

El IECM estará representado en ese grupo por la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz, presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación Institucional.

En la primera reunión de trabajo se presentó el Plan Integral de Trabajo, que define las acciones para coordinar la promoción del voto, el registro de la ciudadanía residente fuera del país, la organización de las modalidades de votación, la capacitación electoral y el escrutinio de los sufragios emitidos en el extranjero.

Las autoridades electorales revisaron los lineamientos para la integración de la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero y las estrategias de difusión orientadas a incentivar el registro y la participación de las y los mexicanos que viven fuera del territorio nacional.

El IECM informó que prepara materiales de difusión para promover la obtención de la Credencial para Votar expedida en el extranjero, documento necesario para que la ciudadanía pueda participar en las elecciones locales de 2027.

El instituto señaló que los trabajos de coordinación continuarán durante 2026 y 2027 mediante reuniones periódicas en las que se abordarán aspectos operativos relacionados con el voto presencial en sedes ubicadas en el extranjero, la integración de la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero, la capacitación de funcionarios electorales, la realización de simulacros y el escrutinio y cómputo de los votos emitidos fuera del país.