Exposición de Dalí en CDMX: dónde ver las 80 piezas, incluida una para película de Hitchcock Llegó a la CDMX la exposición de Dalí y reúne más de 80 obras originales; conoce todos los detalles (Sensea México)

Ya está en la CDMX la exposición Dalí: Escenografía de un Sueño, la más importante de Salvador Dalí en décadas en México, que trae obras y esculturas monumentales presentadas por primera vez en toda Latinoamérica.

Dalí: Escenografía de un Sueño se trata de una exposición inmersiva con más de 80 obras originales y firmadas por Salvador Dalí que incluye pinturas, esculturas monumentales así como libros ilustrados; todas estas piezas acompañadas de elementos digitales e interactivos que te sumergen en el mundo surrealista del artista.

Esta exhibición de arte representa la oportunidad perfecta para ver piezas que normalmente se encuentran resguardadas en colecciones privadas internacionales.

¿Dónde y cuándo ver la exposición de Salvador Dalí en la CDMX?

La exposición Dalí: Escenografía de un Sueño se encuentra actualmente en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX.

La exhibición de arte se abrió al público desde el pasado 25 de junio y abre de lunes a domingo desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

La pieza surrealista diseñada para el cine de Hitchcock

Una de las obras que hace especial a Dalí: Escenografía de un Sueño es que en esta ocasión se expondrá “Spellbound (Recuerda)”, la obra creada por Salvador Dalí para la película homónima a petición del director Alfred Hitchcock.

Spellbound es un lienzo que mide cerca de 10 metros de ancho por 5 de alto y, junto a esta obra, también habrá en la exposición la colección completa de obras originales creadas por Dalí para esta película.

¿Cuánto cuestan los boletos para “Dalí: Escenografía de un Sueño” y dónde comprarlos?

Los boletos para la exposición Dalí: Escenografía de un Sueño cuestan $190 pesos entre semana y $290 los sábados y domingo.

Puedes adquirir tus entradas en línea a través de la página web de la exposición Dalí: Escenografía de un Sueño. Asimismo, recuerda que los menores de 3 años entran gratis, mientras que para niños de 4 a 12 años existe una tarifa especial.