IECM inicia tres procedimientos sancionadores por presuntas irregularidades electorales

IECM





La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) acordó iniciar tres procedimientos especiales sancionadores por posibles infracciones en materia electoral, relacionadas con presunta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y posible Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

La comisión también resolvió conceder medidas cautelares en uno de los expedientes, el relacionado con una denuncia por presunta violencia política de género, mientras que en los otros dos casos determinó que no procedía la adopción de medidas preventivas.

Uno de esos procedimientos deriva de una queja sobre la difusión, a través de redes sociales, de jornadas de servicios. De acuerdo con el análisis preliminar realizado por la autoridad electoral, existen elementos que ameritan una investigación para determinar si dicha difusión y los recursos utilizados pudieron constituir una estrategia de posicionamiento político-electoral, lo que podría configurar promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

En un segundo expediente, la Comisión ordenó iniciar una investigación por la colocación de propaganda que incluye la imagen, el nombre y el cargo de un servidor público.

El órgano electoral consideró que existen indicios para analizar una posible promoción personalizada, una eventual vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad en el uso de recursos públicos, así como una posible afectación a la equidad en la contienda electoral.

El tercer procedimiento corresponde a una denuncia presentada por una persona con cargo de elección popular en contra de un usuario de la red social X.

La Comisión estimó que las publicaciones señaladas podrían constituir Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, al contener expresiones que presuntamente buscan denostar a la denunciante, invisibilizar su identidad de género y afectar su imagen pública.

Desechan tres denuncias por falta de elementos

En la misma sesión, la Comisión Permanente de Quejas resolvió desechar tres quejas al concluir que, tras una revisión preliminar de los hechos denunciados, no existían elementos suficientes para presumir la comisión de infracciones en materia electoral.

No obstante, en dos de esos asuntos el órgano electoral dio vista a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, al advertir posibles afectaciones al interés superior de personas menores de edad, para que esa autoridad determine lo conducente dentro del ámbito de sus atribuciones.