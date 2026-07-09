“Es prácticamente un secuestro”: la desesperante espera de pasajeros por seis horas en un avión de Aeroméxico

Avión de Aeromexico Varios pasajeros reportan un retraso de más de seis horas en el vuelo (Daniel Augusto)

Un vuelo de Aeroméxico con destino a Chiapas acumuló más de seis horas de retraso en el AICM luego de que, de acuerdo con los testimonios de pasajeros, una llanta de la aeronave resultó dañada tras pasar por un bache en la pista.

Durante la espera, viajeros denunciaron que permanecieron por varias horas dentro del avión y posteriormente fueron trasladados a un autobús donde también enfrentaron condiciones adversas mientras esperaban una solución.

La situación fue difundida por pasajeros en redes sociales y posteriormente retomada por el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira y Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, quienes cuestionaron tanto la atención brindada por la aerolínea como las condiciones de la infraestructura aeroportuaria.

Moreira afirmó que durante ese tiempo los pasajeros permanecieron dentro del avión sin posibilidad de descender. En su publicación señaló que entre los viajeros había personas adultas mayores, niñas, niños y turistas, quienes permanecieron en la aeronave mientras se resolvía el incidente.

El exgobernador de Coahuila calificó esa situación como “prácticamente un secuestro” y pidió revisar la legislación para fortalecer la protección de los usuarios del transporte aéreo, además de plantear que existan mecanismos para reembolsar e indemnizar a los pasajeros afectados por retrasos de este tipo.

¿Qué pasó en el vuelo de Aeroméxico?

Carolina Viggiano, pasajera del avión, relató que, una vez confirmado el problema en la aeronave, los pasajeros fueron obligados a descender para permanecer en un autobús sin aire acondicionado mientras esperaban nuevas instrucciones.

De acuerdo con su testimonio, en ese espacio permanecieron bebés, niñas, niños y otros pasajeros expuestos al calor. También aseguró que no había agua disponible para quienes necesitaban ingerir medicamentos durante la espera.

La secretaria general del PRI agregó que algunos viajeros manifestaron su inconformidad por las condiciones del retraso y aseguró que recibieron advertencias de que podrían ser retirados del vuelo si continuaban con sus reclamos.

“Lo más grave es que, cuando algunos pasajeros expresaron su inconformidad, aseguran que recibieron la advertencia de que, si seguían quejándose, serían bajados del vuelo”, aseguró.

Cuestionan atención de Aeroméxico y condiciones de las pistas del AICM

Tras lo ocurrido, Carolina Viggiano consideró inaceptable la atención brindada por Aeroméxico y expresó preocupación por el estado de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al señalar que los pasajeros esperan condiciones adecuadas de seguridad, mantenimiento y servicio, especialmente en un contexto donde el costo de los boletos de avión ha aumentado.

También sostuvo que este tipo de incidentes afecta a decenas de usuarios y proyecta una imagen negativa para los visitantes extranjeros que llegan al país.

Por su parte, Rubén Moreira solicitó una mayor intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para supervisar la atención que reciben los pasajeros cuando se presentan retrasos prolongados y llamó a revisar el marco legal relacionado con los derechos de los usuarios del transporte aéreo.