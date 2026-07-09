Última oportunidad de preinscripciones para preescolar y 1º de primaria en CDMX: fecha límite y requisitos

Si no alcanzaste a registrar a tu hija o hijo durante la temporada regular de preinscripción 2026-2027 de las escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México (CDMX), anunciaron un plazo extraordinario para realizar el trámite.

La Autoridad Educativa Federal de la CDMX (AEFCM) informó sobre la apertura de una nueva fecha de preinscripción extratemporal para educación básica. Esta última oportunidad está dirigida a las madres, padres o tutores que no lograron realizar el proceso en el plazo establecido.

¿Cuál es el plazo para realizar la preinscripción extemporánea?

De acuerdo con las autoridades, la nueva convocatoria inició este 7 de julio de 2026 y estará disponible hasta el 16 de julio, por lo que los interesados podrán aspirar a un espacio según la disponibilidad de cupo en los planteles públicos de la capital.

¿Qué niveles escolares tienen una nueva etapa de registro?

La AEFCM anunció que este proceso de registro extemporáneo es exclusivo para estudiantes que ingresarán a preescolar y primer grado de primaria y cumple con el objetivo de incorporar a niñas y niños a las aulas para este nuevo ciclo escolar.

¿En dónde se realiza el registro a preescolar y primaria?

El trámite se podrá efectuar únicamente de forma digital, mediante el portal oficial de la AEFCM, en donde también se ofrece información complementaria de este proceso.

Para realizar la preinscripción, deberás tener a la mano los siguientes documentos:

CURP del alumno

Nombre de la escuela

Folio de registro

Para las personas que aún tengan dudas sobre este proceso, las autoridades escolares habilitaron una línea telefónica de atención en el número 079, donde personal capacitado resolverá cualquier cuestionamiento con respecto a este trámite.