Metro Auditorio; ejemplo de las obras que perdurarán en la CDMX después del Mundial

Metro Auditorio

Como parte de los esfuerzos de la Ciudad de México por mejorar la movilidad previo a la llegada de la Copa Mundial de la FIFA, el Sistema Colectivo Metro recibió una inversión total de 2 mil 200 millones de pesos para la modernización de su infraestructura y la renovación de distintos espacios.

Como muestra de ello, la estación Auditorio de la línea 7, una de las de mayor afluencia debido a su ubicación en una zona de alto hospedaje y cercana con diversas zonas turísticas, es una de las que ahora lucen como nuevas gracias a los trabajos que se realizaron por alrededor de 3 meses.

Aunque las obras de rehabilitación fueron más extensas en la línea 2, que incluso recibirá nuevos trenes para tener una mejor afluencia de los traslados, la estación Auditorio mejoró su imagen que se encontraba un tanto deteriorada, con imágenes de las estaciones del metro de otras partes del mundo gastadas, iluminación deficiente entre pasillos y túneles, y escaleras deterioradas que dificultaban el camino de los usuarios y entorpecían el tránsito para entrar o salir de la estación.

Ahora, este espacio público destaca por su aspecto sofisticado con pisos nuevos en tonos oscuros, paredes cubiertas con losetas grises y techos decorados con un estilo rústico que aprovechan las luces blancas y amarillas.

De la misma forma destacan elementos representativos de la imagen nacional y capitalina con murales de losetas que ilustran deidades mesoamericanas además de vitrales con ilustraciones del maíz, el ajolote, el colibrí y el nopal.

De las mejores renovaciones son los nuevos torniquetes electrónicos con puertas de acrílico que se abren al pasar la Tarjeta de Movilidad por el lector; también cuenta con nuevas señaléticas para personas de baja capacidad visual y señalizaciones de emergencia.

El director del Metro, Adrian Ruvalcaba informó que estos trabajos fueron realizados por empresas con procesos de contratación fueron objeto de licitaciones públicas y que actualmente son revisados por instancias fiscalizadoras.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Brugada, destacó que aunque la modernización del Metro, así como del Tren Ligero y del Trolebús, se realizaron en el marco del Mundial, permanecerán como parte del patrimonio de movilidad de la ciudad.

Próximamente se realizará la entrega de la estación Auditorio rehabilitada, y ya se dio a conocer que la próxima fase del proyecto para mejorar el Metro es la renovación de la Línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes.