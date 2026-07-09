Jóvenes con Bienestar Edomex 2026: registro y requisitos para recibir seis mil pesos Conoce cómo registrarte para Jóvenes con Bienestar Edomex y cuáles son los requisitos (Pexels)

Si no cursaste alguno de los niveles de educación obligatoria, el Gobierno del Estado de México lanzó Jóvenes con Bienestar, un programa que te otorga una ayuda económica para que finalices tus estudios; conoce en qué consiste y quiénes pueden solicitarlo.

El programa Jóvenes con Bienestar Edomex 2026 busca contribuir a disminuir el rezago educativo, otorgando un apoyo económico de $6,000 pesos, así como vinculación educativa a instituciones públicas para que los jóvenes puedan iniciar, reincorporarse o acreditar la educación básica.

¿Cuándo se abre el registro para Jóvenes con Bienestar Edomex 2026?

El registro para Jóvenes con Bienestar Edomex 2026 inició el pasado 6 de julio y estará disponible hasta el 31 de julio del presente año.

Cabe señalar que primero deberás realizar un preregistro vía internet y después concluir el proceso en algunos de los módulos disponibles:

Casa Estatal de la Juventud Ecatepec

Casa Regional de la Juventud Naucalpan

Casa Regional de la Juventud Toluca

Requisitos obligatorios: ¿Quiénes pueden solicitar el apoyo de Jóvenes con Bienestar?

Jóvenes con Bienestar Edomex 2026 está dirigido a personas de 18 a 19 años de edad que vivan en el Estado de México, tengan la nacionalidad mexicana, se encuentren en condición de pobreza y no hayan concluido la primaria, secundaria o media superior.

Al momento del registro a Jóvenes con Bienestar Edomex 2026 deberás contar con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente con fotografía: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, licencia de conducir, entre otros.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Formato Único de Bienestar

Firmar la Carta compromiso

¿Cómo registrarse al apoyo de Jóvenes con Bienestar Edomex 2026?

Para registrarte al programa Jóvenes con Bienestar Edomex 2026, primero tienes que realizar tu preregistro en línea, siguiendo estos pasos:

Entrar al sitio de “Jóvenes con Bienestar 2026”

Ingresar tu CURP y dar clic en “Validar”

Seleccionar el nivel educativo que no concluiste

Proporcionar tu información personal, estudios, datos de contacto y dirección

Llenar un cuestionario

Completar tu expediente con los documentos antes señalados

Al concluir tu registro, la página te dará un folio con el cual deberás acudir a alguno de los módulos antes mencionados para realizar el registro de manera presencial.