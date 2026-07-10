Protestas de personas trans en CDMX: ¿Porqué se están manifestando y qué es lo que están pidiendo a la SEGOB?

Protestas trans en la CDMX | Qué exigen los colectivos y cómo iniciaron los disturbios. (Graciela López Herrera)

Las protestas protagonizadas por integrantes de la comunidad trans en la Ciudad de México escalaron el pasado jueves luego de que una manifestación frente a la Secretaría de Gobernación derivara en bloqueos, actos de vandalismo y afectaciones a los servicios de transporte.

Integrantes de colectivo trans rayó y realizó destrozos en nuevos faroles y cámaras de seguridad del Metro Bellas Artes e Hidalgo. Se enfrentaron con policías dentro de instalaciones tras retirarse de la vialidad Eje Central, Lázaro Cárdenas.



El Gobierno de CDMX había entregado… pic.twitter.com/72eFKKLucW — La Silla Rota (@lasillarota) July 9, 2026

Las manifestantes aseguran que las acciones son consecuencia de la falta de respuesta de las autoridades a sus demandas, las cuales mantienen desde hace más de tres semanas mediante un plantón instalado sobre avenida Bucareli, frente a las oficinas de la dependencia.

¿Por qué se están manifestando las personas trans?

De acuerdo con colectivos, la movilización busca exigir una “Ley Integral Trans” y la creación de políticas públicas que garanticen derechos básicos para las personas trans y no binarias.

Las activistas denuncian décadas de discriminación, violencia, exclusión y falta de atención por parte de las instituciones, por lo que desde hace 21 días el plantón para exigir una mesa de diálogo con la titular de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, afirman que una reunión programada para este jueves fue cancelada de última hora y que las autoridades condicionaron su realización al retiro del campamento, situación que detonó las protestas.

Entre las principales exigencias se encuentran:

El reconocimiento pleno de la identidad de las personas trans.

de las personas trans. Acceso efectivo a servicios de salud .

. Programas de vivienda digna .

. Garantías de seguridad y acceso a la justicia .

. Políticas públicas para combatir la discriminación y la violencia.

Cumplimiento de la Recomendación 42/2024 de la Comisión de Derechos Humanos, que exhorta al Estado a legislar en favor de las personas trans y no binarias y garantizar derechos como la salud, la vivienda y una vida libre de violencia.

Las manifestantes también aseguran que muchas integrantes de la comunidad continúan viviendo en situación de calle y que el trabajo sexual representa, para muchas de ellas, una de las pocas opciones para obtener ingresos.

Los disturbios comenzaron después de que se cancelara una mesa de dialogo programada con las autoridades

Durante la movilización fueron retirados señalamientos viales para utilizarlos como barricadas y también se registraron daños en la Secretaría de Gobernación, donde fueron destruidas cámaras de seguridad y se incendiaron objetos frente al acceso principal.

Posteriormente, la manifestación avanzó por Reforma, realizando pintas y lanzando objetos contra los cristales de la Torre Bienestar, además de causar daños a semáforos, señalamientos y una estación del Metrobús. La protesta continuó hacia las estaciones Hidalgo y Bellas Artes de la Línea 2 del Metro, donde con palos y varillas fueron destruidas lámparas, cámaras de vigilancia y otros elementos de la infraestructura.

Integrantes del movimiento informaron que permanecerán en el campamento instalado frente a la SEGOB hasta que exista una mesa de diálogo con las autoridades y se establezcan compromisos concretos para atender sus demandas.