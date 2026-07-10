Vía Morelos registra avance en su rehabilitación; mejora conexión hacia el AIFA

Vía Morelos registra avance en su rehabilitación; destacan mejora en la conexión hacia el AIFA

Las obras de rehabilitación de la Vía Morelos continúan como parte de los proyectos de infraestructura del Gobierno del Estado de México, con una intervención de 40 kilómetros de longitud efectiva que busca fortalecer la conectividad entre Ecatepec, Tecámac, el norte de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La administración estatal informó que los trabajos abarcan 20 kilómetros por cada sentido de circulación en este corredor, considerado una de las principales rutas de acceso para habitantes, trabajadores, transportistas y usuarios del aeropuerto.

José Luis López López, encargado del despacho de la Residencia Regional Tecámac-Ecatepec de la Junta de Caminos del Estado de México, explicó que la vialidad conecta la zona de Indios Verdes con los municipios de Ecatepec y Tecámac y, mediante un tramo operado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), permite el acceso al AIFA.

El funcionario indicó que la rehabilitación busca mejorar las condiciones de seguridad y reducir los tiempos de traslado en una de las vías con mayor carga vehicular de la región.

La Junta de Caminos indicó que por la Vía Morelos transitan diariamente 222 mil 781 vehículos, por lo que constituye uno de los corredores urbanos más importantes del Valle de México para la movilidad de personas y mercancías.

Las acciones que se realizan incluyen la renovación de la superficie de rodamiento, colocación de señalamiento horizontal y vertical, mejoras en infraestructura peatonal y otras adecuaciones para optimizar la operación de la vialidad.

El Gobierno del Estado de México señaló que estos trabajos forman parte de su programa de infraestructura para 2026 y tienen como propósito fortalecer la conexión entre municipios del nororiente de la entidad y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como mejorar las condiciones de circulación para quienes utilizan diariamente este corredor carretero.