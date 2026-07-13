Atizapán fortalece acciones de prevención de suicidio mediante el programa Conoce-T

“Cuídate, Ámate e Infórmate ¡Es tu Derecho!”

Con el objetivo de fortalecer la autoestima de las y los jóvenes, prevenir el suicidio y evitar un daños en las familias atizapenses, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza, impartió, como parte de las acciones del Comité Municipal Conoce-T, la plática “Cuídate, Ámate e Infórmate ¡Es tu Derecho!” en la Secundaria Técnica No. 62 “Jaime Torres Bodet”

Al respecto, la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Paty Arévalo, señaló: “La juventud es una etapa de constantes cambios y de grandes metas; hay sueños, desafíos. Hoy más que nunca, nuestro rol no es juzgar, sino acompañar con empatía y con gran amor, asegurándonos de que cada joven sepa que no tiene que sostener sus cargas en soledad”.

Octavio Flores Ávalos, Defensor Municipal de Derechos Humanos, destacó la presencia de madres y padres de familia en esta plática, en la que participaron aproximadamente 600 personas que fortalecieron sus conocimientos para identificar oportunamente situaciones de riesgo.

“La presencia de los padres en estas pláticas es fundamental; son quienes llevan la guía de los hijos, transmitiendo buenos valores y una buena educación; eso se reflejará en el comportamiento de los hijos” destaco.

Por su parte, la Directora de Juventud, Brenda Martínez Bautista, destacó que la plática permitirá que madres, padres de familia y estudiantes trabajen de forma coordinada para identificar los signos de alerta y generar una conciencia de que solicitar apoyo está bien.

Esta plática también fue impartida a madres y padres de familia, así como a servidores públicos, en el Centro Cultural Nishizawa.

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza destacó que mantiene abiertos los Centros Conoce-T, ubicados en la Dirección de Juventud, Lomas de Lorenzo y Lomas de Guadalupe, para dar atención a todos aquellos que la soliciten.