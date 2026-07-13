Rehabilitan el principal acceso a Coatlinchán con inversión superior a 9 millones de pesos

Texcoco

El acceso principal a San Miguel Coatlinchán luce renovado. Con una inversión superior a los nueve millones de pesos, el Gobierno Municipal de Texcoco entregó la rehabilitación de la avenida González y el circuito Pavorreal, una obra que busca mejorar la movilidad para miles de habitantes de esta comunidad, además de facilitar el tránsito diario de quienes ingresan y salen de este pueblo con una importante riqueza histórica y cultural.

La entrega fue encabezada por el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Yesenia Armas Tobón, integrantes del Cabildo y directores de distintas áreas del Ayuntamiento, quienes recorrieron la vialidad ya rehabilitada.

Tradiciones del pueblo

El acto estuvo acompañado por elementos que forman parte de la identidad de San Miguel Coatlinchán. La ceremonia incluyó la bendición del párroco de la comunidad y un ritual prehispánico realizado junto al Monolito a Tláloc, como muestra de las costumbres acolhuas que aún permanecen vivas en este pueblo.

Durante su mensaje, el alcalde agradeció la bendición realizada por el sacerdote y destacó la importancia de mantener una relación de respeto entre las instituciones y la comunidad.

“Quiero agradecer al padre por esa maravillosa bendición. Por esta calle transitan miles de personas y creo que a todos nos alcanza su protección. Hoy trabajamos gobierno e Iglesia en armonía, no estamos peleados”, expresó Nazario Gutiérrez.

El presidente municipal señaló que este tipo de acciones son resultado del trabajo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía, al asegurar que la coordinación con todos los sectores permite concretar obras que mejoran las condiciones de vida de los habitantes.

“Estos son los frutos de su trabajo: más obras para su pueblo y mejores condiciones de vida para los vecinos”, afirmó.

Por su parte, el primer delegado de San Miguel Coatlinchán, Juan Guerrero Escamilla, agradeció la realización de la obra y recordó que la rehabilitación de la avenida González era una de las solicitudes más importantes de la comunidad, debido a que representa el principal acceso al pueblo.

Rehabilitación

La Dirección de Obras Públicas informó que los trabajos consistieron en el fresado y reencarpetado de un tramo de mil 80 metros lineales, con un espesor de siete centímetros.

Además, se realizó la renivelación de tres brocales y pozos de visita, la instalación de bocas de tormenta de 10 por 0.50 metros, la construcción de un reductor de velocidad de 13 metros lineales y el pintado de mil 700 metros de guarniciones.

Como parte de la rehabilitación también se aplicó pintura en 85 metros cuadrados de pasos peatonales y topes, además de tres mil metros de balizamiento central para mejorar la señalización de la vialidad.

La inversión destinada a esta obra fue de 9 millones 137 mil 432.89 pesos, recursos con los que se mejoró una avenida por la que diariamente circulan más de 10 mil vehículos, lo que permitirá una movilidad más segura y ordenada para quienes transitan por la zona.

Al concluir la entrega, el alcalde hizo un llamado a las y los habitantes para cuidar la nueva infraestructura y mantener la unidad comunitaria.

Señaló que preservar esta vialidad permitirá que San Miguel Coatlinchán continúe distinguiéndose por su historia, sus tradiciones, su riqueza cultural y la calidez de su gente, al tiempo que reiteró que el Gobierno Municipal continuará trabajando de la mano con la población y con respeto a la identidad de los pueblos que conforman Texcoco.