Naucalpan acerca oportunidades laborales con una nueva Caravana del Empleo

Naucalpan

Encontrar un empleo, capacitarse o iniciar algún trámite será posible en un solo lugar. El Gobierno Municipal de Naucalpan llevará a cabo una nueva edición de la “Caravana Impulsando el Empleo”, una jornada en la que las y los asistentes podrán conocer diversas oportunidades laborales y acceder a programas y servicios orientados a fortalecer su desarrollo.

La actividad se realizará el jueves 16 de julio en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en las canchas de Praderas de San Mateo, ubicadas sobre Avenida San Mateo número 300, colonia Praderas de San Mateo, C.P. 53228, Naucalpan de Juárez.

Oportunidades

La caravana busca reunir en un mismo punto diferentes opciones para quienes están en busca de trabajo o desean fortalecer sus conocimientos mediante programas de capacitación y servicios públicos.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las vacantes disponibles a través del área de **Fomento al Empleo**, además de recibir información sobre distintos programas que forman parte de la oferta institucional.

La intención es que las personas interesadas encuentren alternativas que les permitan incorporarse al mercado laboral o continuar con su preparación académica y profesional sin necesidad de trasladarse a distintos puntos del municipio.

Vacantes, capacitación y servicios

Entre los servicios que estarán disponibles se encuentra el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como atención del INEA para quienes buscan iniciar o concluir procesos de alfabetización.

También habrá registro para Preparatoria Abierta, orientación por parte de la Junta de Reclutamiento para el trámite de cartillas militares y servicios proporcionados por EDAYO, que ofrecerá cortes de cabello y aplicación de gelish.

Atención

El Gobierno Municipal invitó a la población a aprovechar esta jornada y acercarse a los módulos de atención para conocer las vacantes y los diferentes servicios disponibles.

Las personas interesadas podrán acudir directamente a la sede durante el horario establecido o solicitar información a través del teléfono 55 8789 5500, extensiones 1151, 1174 y 1144, donde también se brindará orientación sobre la Caravana Impulsando el Empleo y las actividades programadas para ese día.