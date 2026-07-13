Gobierno del Edomex atiende a personas lesionadas por caída de rayo en Toluca

Caída de rayo en Toluca

Derivado de la caída de un rayo en calles de Santiago Tlacotepec en la capital mexiquense, a las 14:12 horas, el Gobierno del Estado de México activó la Sección de Rescate Urbano del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y Cruz Roja de Toluca.

Simultáneamente se implementó el Sistema de Comando de Incidentes, mediante el cual atendieron a 12 personas lesionadas en el lugar y de las cuales tres fueron trasladadas a hospitales de la región para su pronta atención médica.

El Gobierno del Estado de México hace un llamado a la población para mantenerse alerta ante la presente temporada de lluvias y en caso de tormentas eléctricas, exhorta a permanecer bajo resguardo, así como evitar cualquier actividad al aire libre.