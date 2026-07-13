Metrópoli

Recuerda a la población mantenerse alerta ante la presente temporada de lluvias

Gobierno del Edomex atiende a personas lesionadas por caída de rayo en Toluca

Por Fátima Chávez
Caída de rayo en Toluca

Derivado de la caída de un rayo en calles de Santiago Tlacotepec en la capital mexiquense, a las 14:12 horas, el Gobierno del Estado de México activó la Sección de Rescate Urbano del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y Cruz Roja de Toluca.

Simultáneamente se implementó el Sistema de Comando de Incidentes, mediante el cual atendieron a 12 personas lesionadas en el lugar y de las cuales tres fueron trasladadas a hospitales de la región para su pronta atención médica.

El Gobierno del Estado de México hace un llamado a la población para mantenerse alerta ante la presente temporada de lluvias y en caso de tormentas eléctricas, exhorta a permanecer bajo resguardo, así como evitar cualquier actividad al aire libre.

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