CDMX presentará en agosto informe sobre búsqueda de personas desaparecidas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX





La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada anunció que en agosto presentará un informe sobre la estrategia y los avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas en la capital, al tiempo que reiteró que este tema es una prioridad para su administración y expresó su solidaridad con la familia de Ana Amelí García Gámez.

La jefa del Ejecutivo local informó que hace aproximadamente diez días sostuvo una reunión con la madre de la joven desaparecida, en la que participaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda local para dar seguimiento a las distintas líneas de investigación.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, señaló que las investigaciones se mantienen de manera permanente y en coordinación con la familia, además de contar con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.

Explicó que se han realizado decenas de entrevistas, cientos de actos de investigación y diversas acciones de búsqueda, además de analizar la información aportada por personas cercanas a la familia para fortalecer las distintas líneas de investigación.

Por su parte, el comisionado de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que las labores para localizar a Ana Amelí comenzaron tres horas después de que se recibió el reporte al número de emergencias 911, con un despliegue inicial en la zona del Pico del Águila.

El funcionario detalló que, hasta el momento, se han efectuado más de 440 acciones de búsqueda e investigación, más de 70 entrevistas ministeriales y tres megaoperativos, además de instalar un campamento permanente encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Agregó que en las labores han participado de manera acumulada más de 6 mil servidores públicos.

También afirmó que las acciones de búsqueda continuarán hasta esclarecer los hechos y localizar a la joven.

Detienen a presunto agresor sexual

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de un hombre de 47 años señalado como presunto responsable de una agresión sexual cometida contra una mujer trans en un hotel de la Ciudad de México.

El funcionario indicó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y que cuenta con antecedentes por hechos de violencia. Asimismo, señaló que, además de la investigación penal, se iniciaron revisiones administrativas para verificar el cumplimiento de los protocolos correspondientes.

La fiscal Bertha Alcalde Luján informó que las investigaciones también buscan determinar si el detenido podría estar relacionado con otros hechos delictivos y precisó que la primera audiencia judicial del caso se llevará a cabo el próximo lunes.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, anunció que, en coordinación con el colectivo denunciante y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), el hotel donde ocurrieron los hechos fue clausurado y se mantiene el acompañamiento institucional a las víctimas.