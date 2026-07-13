Brigadas atienden a 45 personas en situación de calle y retiran 73 toneladas de residuos en Cuauhtémoc

Las brigadas de sensibilización de la Alcaldía Cuauhtémoc atendieron a 45 personas en situación de calle y retiraron 73 toneladas de basura y objetos acumulados en la vía pública durante la semana que concluyó, como parte de un operativo realizado en coordinación con dependencias de los gobiernos de la Ciudad de México y de México.

Las brigadas recorrieron 41 puntos ubicados en 33 colonias. En 17 de esos sitios se llevaron a cabo acciones de acercamiento con personas en situación de calle, mientras que en el resto se realizaron visitas de seguimiento para verificar que no se reinstalaran campamentos previamente retirados.

En total fueron atendidas 45 personas, de las cuales 39 eran hombres y seis mujeres. Como parte de la intervención se ofrecieron servicios médicos, orientación e información sobre la posibilidad de ingresar de manera voluntaria a la red de albergues de la Ciudad de México.

Recuperación de espacios públicos

La alcaldía informó que, además de la atención social, las brigadas respondieron a reportes ciudadanos relacionados con la acumulación de basura, triques y otros residuos que obstruían banquetas y espacios públicos.

Como resultado de estas labores fueron retiradas 73 toneladas de residuos de distintos puntos de la demarcación, con el objetivo de atender problemas de salubridad, obstrucción de la vía pública y presencia de fauna nociva.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan atender de manera simultánea las necesidades de las personas en situación de calle y las demandas vecinales relacionadas con la recuperación del espacio público.

Trabajo interinstitucional

En los operativos participan la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SIBISO), el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Policía Turística, personal de Protección Civil, Servicios Médicos y la Policía Auxiliar Sector 64 Orión de la Alcaldía Cuauhtémoc.

La demarcación indicó que las brigadas continuarán realizando recorridos en distintos puntos de la alcaldía como parte de una estrategia coordinada entre autoridades locales y federales para brindar atención a personas en situación de calle y atender reportes ciudadanos sobre la ocupación y las condiciones de los espacios públicos.