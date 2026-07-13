CDMX registra el junio con menos homicidios en 15 años; delitos de alto impacto caen 64%

CDMX registra el junio con menos homicidios en 15 años

La Ciudad de México registró durante junio de 2026 el menor número de homicidios para ese mes en los últimos 15 años y mantuvo la tendencia a la baja en los principales delitos de alto impacto, aun cuando enfrentó el despliegue operativo más importante de los últimos años por la celebración del Mundial de Futbol.

En la presentación del informe mensual de seguridad, el gobierno capitalino informó que el promedio diario de homicidios pasó de 4.2 en junio de 2018 a 1.8 en junio de este año, lo que representa una reducción de 57 por ciento. Además, desde el inicio de la actual administración el homicidio doloso ha disminuido 31 por ciento.

Las cifras oficiales también muestran que, durante el primer semestre de 2026, los delitos de alto impacto disminuyeron 64 por ciento respecto al mismo periodo de 2019 y 8 por ciento frente al primer semestre de 2025. En promedio, mientras en 2019 se cometían alrededor de 145 delitos de alto impacto al día, actualmente se registran cerca de 50.

Los delitos con mayores reducciones han sido el robo de vehículos. Comparado con 2019, el robo con y sin violencia cayó 64 por ciento y, respecto al año pasado, la disminución fue de 21 por ciento. En el caso específico del robo de vehículos con violencia, la reducción alcanza 87 por ciento frente a 2019 y 42 por ciento en comparación con el primer semestre de 2025.

Otros delitos cometidos en el espacio público también registraron descensos. El robo a persona en vía pública disminuyó 7 por ciento; el robo a transeúnte con violencia, 6 por ciento; el robo a pasajeros de microbús, 14 por ciento, y el robo a usuarios del Metro, 63 por ciento.

En cuanto a la incidencia por alcaldías, Tlalpan y La Magdalena Contreras reportaron reducciones de 20 por ciento, mientras que Cuauhtémoc fue la única demarcación con un incremento, de 2 por ciento respecto al semestre anterior.

Más de 11 mil detenidos y golpes a grupos criminales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 fueron detenidas 11 mil 223 personas presuntamente relacionadas con delitos de alto impacto.

En ese periodo también fueron asegurados más de mil 700 kilogramos de marihuana, 226 kilogramos de cocaína, 92.7 kilogramos de metanfetamina, más de 3 mil armas de fuego, miles de cartuchos, más de 19 mil toneladas de autopartes y cientos de vehículos robados y desvalijados.

Las autoridades señalaron que 43 células delictivas han sido desarticuladas durante la presente administración y que en junio fueron capturados integrantes de organizaciones como Unión Tepito y Cártel Nuevo Imperio, además de cuatro objetivos prioritarios considerados generadores de violencia.

En materia de procuración de justicia, la Fiscalía General de Justicia reportó incrementos en detenciones y judicializaciones por diversos delitos prioritarios.

Las judicializaciones crecieron 36 por ciento en extorsión, 22.3 por ciento en homicidio, 34.5 por ciento en robo a casa habitación, 34.6 por ciento en robo de vehículo y 33.7 por ciento en violación, en comparación con 2024. Asimismo, durante junio fueron vinculadas a proceso 70 personas relacionadas con homicidio y feminicidio.

También se informó que las órdenes de aprehensión por homicidio aumentaron 28.4 por ciento respecto de 2024 y 224 por ciento en comparación con 2016, mientras que las correspondientes al delito de extorsión crecieron 155 por ciento frente a 2024.

Gobierno atribuye resultados a estrategia aplicada durante el Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el Mundial de Futbol representó “la prueba más exigente” para la estrategia de seguridad de la ciudad debido a la concentración masiva de personas y visitantes.

Sostuvo que la capital logró mantener la reducción de los delitos mientras se desplegaron operativos diarios con entre 30 mil y 40 mil servidores públicos, de los cuales 17 mil fueron policías, además de la coordinación con fuerzas federales.

Añadió que el gobierno mantuvo sin interrupciones acciones de proximidad, construcción de territorios de paz, inteligencia, atención a las causas y combate a la impunidad.

El coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó que durante junio se registraron 115 mil 354 llamadas a las líneas de emergencia, una disminución cercana al 5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. También descendieron tanto las llamadas improcedentes como las efectivas durante el primer semestre del año.

Además, el secretario de Gobierno, César Cravioto, reportó acciones contra el despojo de inmuebles, la entrega voluntaria de 50 armas, mil 680 cartuchos y 14 granadas dentro del programa de desarme, además de operativos de verificación en establecimientos mercantiles.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad informó que durante junio el programa Vida Plena, Corazón Contento brindó más de 19 mil atenciones en escuelas, mientras que fueron desmantelados 22 puntos de narcomenudeo en entornos escolares, con un saldo de 30 personas detenidas.

Cabe añadir que desde el inicio de la administración se han realizado 508 sesiones del Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México.