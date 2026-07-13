¿Cuántas personas fueron a la ‘despedida’ de la Selección Mexicana? Así fue el último festejo en el Ángel

Festejo de Despedida a la Selección Mexicana Aficionados acudieron este domingo 12 de julio al Ángel de la Independencia para agradecer y “despedir” a la Selección Mexicana; el gobierno capitalino desplegó decenas de policías para retirarlos del monumento.

La actuación que la Selección Mexicana de futbol desempeñó esta Copa del Mundo 2026 quedó grabada en los corazones de millones de mexicanos y mexicanas, destacándose por un victorioso paso hasta la etapa de octavos de final en el que, aunque cayó 3-2 ante Inglaterra, demostró compromiso y esfuerzo hasta los últimos segundos del partido.

En respuesta a tal desempeño por parte del Tricolor, la afición mexicana difundió a través de redes sociales una convocatoria para reunir a la población en el Ángel de la Independencia y llevar a cabo un último festejo que sirviera como agradecimiento tanto como despedida para el equipo; la celebración se programó para este domingo 12 de julio a las 17:00 horas en el emblemático monumento de Reforma.

“Despedida” a la Selección Mexicana en el Ángel: ¿cuántas personas acudieron?

A través de redes sociales durante la semana pasada, se difundió la convocatoria para “despedir” al conjunto mexicano que representó al país en el torneo de futbol más importante del mundo; pese a que el llamado parecía poco formal y no llamó la atención masiva de otros festejos, a la cita llegaron alrededor de 200 personas que se encargaron de encender el entusiasmo en la glorieta.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨

¡MÉXICO SE PREPARA PARA UNA DESPEDIDA HISTÓRICA!



A través de redes sociales, ha comenzado a circular una convocatoria masiva.

Se está llamando a la afición a unirse este domingo 12 de julio en el Ángel de la Independencia para brindar una despedida inolvidable… pic.twitter.com/8Erj00DqJs — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 9, 2026

Según lo marcaba la información de la convocatoria, la cita fue programada para el domingo 12 de julio —una semana tras su último enfrentamiento en el Mundial 2026— a las 17:00 horas de la tarde en el Ángel de la Independencia, el icónico monumento de la capital que albergó cada una de las masivas celebraciones en honor a las victorias del tricolor.

“Se pide a todos los asistentes acudir portando con orgullo la playera de la Selección“, dictaba la convocatoria al festejo, un requisito que fue cumplido por la mayor parte de los y las asistentes.

De acuerdo con las personas presentes, el festejo para despedir y agradecer a la Selección Mexicana por su actuación este Mundial 2026, también sirvió como un recordatorio sobre la unión, convivencia y celebración entre mexicanos y mexicanas.

Policías se desplegaron en el Ángel de la Independencia para controlar el último festejo a la Selección Mexicana

Alrededor de la primera hora tras el tiempo marcado por la convocatoria como el inicio del festejo, la glorieta del Ángel de la Independencia ya reunía un significativo número de aficionados y aficionadas que ambientaron el festejo con trompetas, espuma y banderas de México.

Dada la rapidez con la que creció el número de afición presente, el gobierno capitalino desplegó decenas de policías para mantener el festejo bajo control.

Los oficiales se encargaron de que aficionados o aficionadas no subieran a las escalinatas del monumento; cuando se les pidió retirarse y continuar el festejo abajo, las personas aceptaron la norma sin incidentes.

En el caso de vendedores ambulantes, las autoridades retiraron del festejo central a quienes llevaban consigo algún tipo de objeto que pudiera poner en riesgo a las personas, por ejemplo, tanques de gas o fogatas. Por otra parte, también detuvieron a la afición que llevaba consigo bebidas alcohólicas, confiscando éstas antes de permitirles la entrada a la celebración.

Cerca de las 22:30 horas, los aficionados, aficionadas, familias y vendedores ambulantes fueron retirados de la zona nuevamente sin incidentes, lo que dio por finalizado el último festejo de la ciudad por el Tricolor que mostró un desempeño inolvidable en el torneo presente.