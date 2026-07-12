Arranca rehabilitación de vialidades en la GAM para mejorar la movilidad de 13 colonias

Rehabilitación de vialidades en Cuautepec Janecarlo Lozano inició la rehabilitación de 8.2 kilómetros de vialidades en Cuautepec para beneficiar a 13 colonias y mejorar la movilidad en Gustavo A. Madero.

Miles de habitantes de Cuautepec comenzarán a ver cambios en una de las zonas con mayor tránsito de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde el alcalde Janecarlo Lozano dio inicio a la rehabilitación de dos de las principales vialidades del sector, un proyecto que busca ofrecer traslados más seguros y mejorar la movilidad para vecinos de 13 colonias.

Las obras forman parte del programa “La Calle es Nuestra”, mediante el cual la administración adquirió dos trenes completos de pavimentación e invierte más de 300 millones de pesos en trabajos de aplicación de asfalto.

Durante un recorrido de supervisión, Janecarlo Lozano constató el arranque de los trabajos sobre la avenida Adolfo López Mateos, que en distintos tramos cambia su nombre a Guadalupe Victoria y avenida General Felipe Ángeles.

La rehabilitación abarca desde Juventino Rosas hasta el Deportivo Vivero de Cuautepec.

De manera paralela, también comenzaron las labores en la avenida Brecha Cerro del Chiquihuite, desde Cuautepec Centro hasta la colonia Vista Hermosa, en un recorrido aproximado de cuatro kilómetros.

Mejor movilidad

El alcalde destacó que estas vialidades representan una ruta fundamental para quienes diariamente salen de sus hogares rumbo al trabajo, la escuela o regresan a casa.

“Estamos mejorando la movilidad de miles de familias de Cuautepec con vialidades más seguras y dignas. Estas avenidas son la puerta de entrada y salida para quienes todos los días van a trabajar, estudiar o regresar a casa, por eso estamos invirtiendo en infraestructura que realmente cambia la calidad de vida de la gente”, señaló Janecarlo Lozano.

Carpeta asfáltica

El proyecto contempla la colocación de una nueva carpeta asfáltica con un espesor de 11 centímetros, lo que permitirá ofrecer mejores condiciones para la circulación de vehículos particulares, transporte público, unidades de emergencia y transporte de carga que diariamente utilizan este corredor.

Con esta intervención también se busca extender la vida útil de las vialidades y reducir las afectaciones ocasionadas por el deterioro del pavimento.

Beneficio

Las obras impactarán directamente en comunidades como Cuautepec Centro, Vista Hermosa, Tlapexco, Cocoyotes, La Casilda, Atlacomulco, Ahuehuetes, Malacates, Ampliación Malacates, El Tepetatal, Juventino Rosas, entre otras, donde durante años los habitantes solicitaron la rehabilitación de estas avenidas.

Además de conectar a las colonias de la parte alta de Gustavo A. Madero, estas vialidades también funcionan como un corredor estratégico para la movilidad metropolitana al comunicar con municipios mexiquenses como Tlalnepantla de Baz y Tultitlán, por donde diariamente transitan miles de personas.

Trabajos nocturnos

Con el objetivo de evitar mayores complicaciones al tránsito vehicular, las labores de repavimentación se realizan durante la noche.

Esta estrategia permitirá mantener la circulación durante el día mientras avanzan las obras en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la alcaldía, reduciendo los tiempos de espera para automovilistas y transporte público.