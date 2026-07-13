Marchas IPN y SME 13 de julio: ¿Qué calles estarán bloqueadas hoy en CDMX?

Marchas y manifestaciones | Lunes 13 de julio El Sindicato Mexicano de Electricistas estará llevando a cabo una importante movilización desde temprano, generando bloqueos viales. (Mario Jasso)

Millones de personas en la capital del país estaban esperando comenzar la semana sin tráfico vehicular este 13 de julio luego de que concluyera el ciclo escolar. Sin embargo, tal vez sus expectativas queden alejadas de la realidad, pues se esperan movilizaciones en diferentes puntos de la Ciudad de México con manifestaciones que estarán generando diferentes bloqueos. Uno de los más grandes es el de el Sindicato Mexicano de Electricistas así como otro de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.

Marcha del SME: horario y calles bloqueadas de este lunes 13 de julio

Para este inicio de semana, se espera una importante movilización en las calles de la Ciudad de México correspondiente al Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes estarán entregando un oficio para solicitar una reunión con la Secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, en el marco de sus demandas laborales como la reinserción y la defensa de derechos de personas trabajadoras.

Se trata de una movilización sindical por temas de empleo, condiciones laborales y reconocimiento de derechos, en continuidad con acciones previas de la organización. Su trayecto estará generando afectaciones en las siguientes avenidas a partir de las 8:00 horas.

Paseo de la Reforma

Bucareli

Avenida Insurgentes

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Más tarde, también se espera una marcha por parte de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Entres sus demandas destacan el mejoramiento de laboratorios de estudio, la exigencia en la calidad de educación así como el respeto general a todas y todos los estudiantes.

La marcha está programa para iniciar a las 12:00 horas del día con destino a la Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional, por lo que las siguientes puntos podrían verse afectados

Avenida Juárez

Avenida Luis Enrique Erro

Para más información, no olvides consultar información oficial y actualizada en el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México así como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México