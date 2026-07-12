Utopía Acatitla: así es el nuevo espacio gratuito con alberca, salud, cultura y deporte en Iztapalapa

Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa

La zona oriente de la Ciudad de México suma un nuevo espacio dedicado al bienestar comunitario. Con una inversión de 119 millones de pesos, el Gobierno capitalino puso en marcha la Utopía Acatitla, un complejo que concentra servicios gratuitos de salud, deporte, cultura, recreación y cuidados en un mismo lugar para beneficiar principalmente a las familias de Iztapalapa.

Más que una obra de infraestructura, este proyecto representa la recuperación de un predio que durante años funcionó como paradero de transporte público y que hoy se transforma en un centro comunitario con alberca semiolímpica, consultorios médicos, espacios culturales, áreas deportivas, un Jardín Mágico Nocturno Fluorescente y servicios especializados para distintos sectores de la población.

Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa Foto: Cortesía

¿Dónde se ubica la nueva Utopía Acatitla?

La jefa de Gobierno destacó que la Utopía Acatitla se desarrolló en un predio de 16 mil metros cuadrados y representa la quinta nueva Utopía entregada durante la presente administración. Dicho complejo beneficiará principalmente a las familias de la zona oriente de la ciudad al concentrar, en un solo espacio, servicios gratuitos de salud, cultura, deporte, educación, recreación y cuidados, orientados a fortalecer el tejido socia.

Resaltó que uno de los ejes centrales de las Utopías es el Sistema Público de Cuidados, que brinda atención a niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad mediante servicios como comedor comunitario, lavandería, espacios de cuidado y acompañamiento especializado.

Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa Foto: Cortesía

En ese sentido, Brugada Molina sostuvo que cada nueva Utopía protege a los sectores más vulnerables y, al mismo tiempo, genera oportunidades, autonomía y bienestar para las familias, especialmente para las mujeres.

Explicó, además, que la nueva Utopía incorpora servicios integrales de salud, entre ellos medicina general, odontología, laboratorio clínico, mastografía, atención ginecológica, un Centro de Cuidado de las Emociones con atención psicológica gratuita y un Centro Colibrí para la prevención y atención de las adicciones, con el objetivo de acercar servicios especializados a la población sin costo alguno.

Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa Foto: Cortesía

¿Qué servicios gratuitos ofrece a la comunidad?

Hizo énfasis en que el complejo democratiza el acceso al arte, la cultura y el deporte mediante talleres de música, danza, teatro y diversas disciplinas deportivas, además de contar con una alberca semiolímpica gratuita, cancha multiusos, circuito de pump track, muro de escalada, área de parkour y trotapista.

La jefa de Gobierno añadió que cada Utopía posee una identidad propia y que, en el caso de Acatitla, uno de sus principales atractivos será el Jardín Mágico Nocturno Fluorescente, de más de tres mil metros cuadrados, concebido como una experiencia inmersiva para el disfrute de las familias.

Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa Foto: Cortesía

Además, anunció que, debido a las necesidades de la población trabajadora del oriente de la ciudad, la Utopía Acatitla ampliará sus horarios de atención hasta las 23:00 horas para que quienes regresan tarde de sus jornadas laborales también puedan acceder a sus actividades deportivas, culturales y recreativas.

“Eso es lo diferente de vivir en las periferias: entender lo que necesita la población que vive lejos. El objetivo es dar el mejor servicio a quienes menos tienen”, subrayó.

Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa Foto: Cortesía

De un antiguo paradero a un centro de bienestar: la transformación del predio

De igual manera, recordó que el predio donde hoy se levanta la Utopía Acatitla permaneció durante años abandonado y funcionó como un paradero de transporte público, por lo que su recuperación representa un ejemplo de cómo los espacios deteriorados pueden convertirse en infraestructura para garantizar derechos.

Explicó que el proyecto comenzó a gestarse cuando, siendo alcaldesa de Iztapalapa propuso a la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destinar ese terreno a la construcción de una Utopía, iniciativa que fue respaldada desde el primer momento.

Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa Foto: Cortesía

Indicó que la apertura de este nuevo espacio forma parte de una estrategia integral para dignificar el oriente de la Ciudad de México mediante obras de movilidad, infraestructura hidráulica, espacio público y equipamiento urbano que permitan cerrar las brechas históricas de desigualdad.

“Queremos que cuando se diga Acatitla ya no se piense en cárceles ni en muros, sino en horizontes; que cuando se hable de Acatitla se piense en libertades, en derechos y en una de las Utopías más importantes de la Ciudad de México”, expresó.

Incluso, recordó que durante décadas la planeación urbana concentró la inversión pública en otras zonas de la capital, mientras que el oriente permaneció rezagado; sin embargo, afirmó que esa visión comenzó a cambiar con los gobiernos de la Transformación.

“Las periferias hoy tienen que ser el centro de inversión del Gobierno de la ciudad; la gente que vive lejos tiene que ser la primera en ser atendida. Todo ese desgaste histórico de hacer a un lado la periferia se está revirtiendo”, afirmó.

Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa Foto: Cortesía

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que la construcción de la Utopía Acatitla representó uno de los mayores retos técnicos para la dependencia debido a las condiciones geológicas del terreno, caracterizado por hundimientos y grietas provocadas por la sobreexplotación del acuífero.

Detalló que durante casi dos años se realizaron estudios especializados con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de especialistas en mecánica de suelos para identificar el área adecuada donde podía edificarse el complejo. Como resultado, de los casi 16 mil metros cuadrados del predio únicamente fue posible desarrollar 5 mil metros cuadrados de construcción; sin embargo, se logró integrar la totalidad del programa arquitectónico y de servicios.

Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa Foto: Cortesía

Asimismo, informó que la construcción de la Utopía Acatitla generó cerca de mil empleos formales y reafirmó el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México de consolidar una red de 100 Utopías en las 16 alcaldías.

En su intervención, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, reconoció a la jefa de Gobierno por impulsar y ampliar el modelo de las Utopías, una política pública que, dijo, conoció desde su origen en Iztapalapa y que hoy se consolida como una estrategia para garantizar el acceso gratuito a la cultura, el deporte, la educación, la salud y el bienestar.