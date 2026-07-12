Gobierno de la CDMX incorpora a 20 mil nuevos beneficiarios al programa Hombres Bienestar

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada encabezó la incorporación de 20 mil nuevos beneficiarios al programa Hombres Bienestar, mediante el cual hombres de entre 60 y 64 años recibirán un apoyo económico de 3 mil pesos de manera bimestral.

En la Magdalena Mixhuca, la mandataria capitalina informó que la ampliación del programa representa una inversión de mil 700 millones de pesos y permitirá alcanzar una cobertura de 154 mil hombres al finalizar 2026.

El programa busca otorgar un apoyo económico a personas de ese grupo de edad antes de que sean incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que opera el Gobierno federal.

Al respecto, Clara Brugada señaló que la estrategia complementa la política social dirigida a la población de 60 a 64 años, al indicar que mientras el Gobierno de México entrega la Pensión Mujeres Bienestar a las mujeres de ese rango de edad, la administración capitalina otorga un apoyo equivalente a los hombres, quienes posteriormente podrán acceder al programa federal para adultos mayores.

Avance del programa

El secretario de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, Pablo Yanes Rizo, informó que con la nueva incorporación el programa suma 110 mil personas beneficiarias.

El funcionario indicó que, con esa cifra, uno de cada dos hombres de entre 60 y 64 años en la capital ya recibe el apoyo económico y aseguró que el objetivo es avanzar hacia una cobertura universal para este sector de la población.

La incorporación de nuevos beneficiarios continuará de manera gradual durante el resto del año con la finalidad de alcanzar la meta de 154 mil hombres inscritos al cierre de 2026.

Clara Brugada afirmó que los recursos destinados a los programas sociales provienen de la recaudación fiscal y sostuvo que deben traducirse en obras, acciones y apoyos para la población.

También señaló que el programa constituye un reconocimiento a la contribución de las personas de entre 60 y 64 años al desarrollo de la ciudad y busca respaldarlas en una etapa en la que suelen incrementarse las necesidades relacionadas con la salud y disminuyen las oportunidades laborales.