Edomex brinda orientación para denunciar irregularidades en la prestación de servicios de salud

Módulos de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

Con el objetivo de eliminar cualquier tipo de abuso o irregularidad en los servicios de salud brindados por la caravana de salud, el Gobierno del Estado de México otorga asesoría y orientación a través de los módulos de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social.

“Somos una unidad administrativa que inicia su intervención cuando existe una inconformidad entre una persona usuaria y un prestador de servicios de salud, es decir, cuando se presenta una queja médica por maltrato, un tratamiento inadecuado o una complicación quirúrgica” explicó Humberto Dávila Esteves, Encargado del Despacho de la Delegación Texcoco de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.

Estos módulos tienen como objetivo garantizar el derecho de la población a contar con servicios médicos eficientes, eficaces y de calidad. La orientación y asesoría que se brinda a través de este programa es completamente gratuita.

“También brindamos asesorías personalizadas relacionadas con la actividad médica, odontológica, fisioterapéutica y nutricional, para ofrecer la atención correspondiente”.

Recorren el territorio estatal para acercar a la población más de 125 trámites y servicios gratuitos o con descuentos, que les ayuden a regularizar predios y viviendas, recibir asesoría jurídica, elaborar testamentos, expedir licencias de conducir, obtener información sobre programas sociales, entre otros beneficios.

Este programa, impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha brindado más de un millón de trámites y próximamente visitará los municipios de Calimaya, Ixtapaluca y Nicolás Romero del 14 al 18 de julio, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas.

Los interesados en conocer más información sobre estos módulos, pueden consultar sus rutas en la página caravanas.edomex.gob.mx.

El Gobierno del Estado de México impulsa acciones que permiten a la población mexiquense ahorrar tiempo y dinero, además de fortalecer el acceso a la justicia social.