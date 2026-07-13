Fallas eléctricas en el Tren Interurbano El Insurgente: usuarios reportan retrasos y estaciones cerradas este 13 de julio

Tren El Insurgente | Suspenden temporalmente el servicio entre Lerma y Santa Fe. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Las fallas eléctricas en el Tren Interurbano El Insurgente provocaron afectaciones en el servicio la mañana de este lunes 13 de julio, generando retrasos, suspensión temporal de operaciones entre algunas estaciones y largas filas de pasajeros que buscaban llegar a la Ciudad de México.

Usuarios del #TrenInterurbano, #ElInsurgente, reportan retrasos este lunes debido a la suspensión del servicio entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México.



Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa de la interrupción ni el horario en que se restablecerá la… pic.twitter.com/SvFjsQvvUd — La Silla Rota (@lasillarota) July 13, 2026

A través de redes sociales, usuarios reportaron demoras en el paso de los convoyes, además del cierre temporal del tramo comprendido entre Santa Fe y Lerma, una de las rutas más utilizadas por quienes viajan diariamente entre el Estado de México y la capital del país.

Usuarios quedan varados en la estación Lerma

Durante las primeras horas de este lunes, pasajeros comenzaron a reportar interrupciones en el servicio del Tren Interurbano. De acuerdo con los avisos reproducidos en las estaciones del tramo del Estado de México, se implementó un “servicio provisional entre las terminales Zinacantepec y Lerma”, mientras permanecía suspendida la circulación hacia Santa Fe.

Aunque las autoridades del sistema no detallaron de inmediato la causa de la interrupción, es probable que las causas hayan sido relacionadas con el servicio de suministro eléctrico, lo que impidió la operación normal de los trenes.

Videos difundidos en redes sociales muestran a cientos de pasajeros concentrados en la estación Lerma, donde permanecieron a la espera de que se reanudara el servicio con dirección a la Ciudad de México.

El servicio fue restablecido, pero continúan los retrasos

Poco antes de las 08:30 horas, las cuentas oficiales del Tren El Insurgente informaron que el servicio había sido restablecido en toda la línea.

📢AVISO a todas las personas usuarias: pic.twitter.com/5K3tfX2za6 — Tren El Insurgente (@TrenInsurgente) July 13, 2026

Sin embargo, varios pasajeros continuaron reportando retrasos en el paso de los convoyes y tiempos de espera superiores a los habituales, por lo que las afectaciones persistieron durante parte de la mañana.