Miguel Hidalgo despliega operativo de seguridad por vacaciones de verano





La alcaldía Miguel Hidalgo puso en marcha el Operativo Verano Seguro, una estrategia con la que reforzará la vigilancia durante el periodo vacacional mediante el despliegue de 180 elementos policiacos, 53 unidades, 53 carpas y 20 módulos distribuidos en distintos puntos de la demarcación.

El arranque del operativo se realizó en las instalaciones de Base Sombra, donde el alcalde Mauricio Tabe informó que el dispositivo contempla vigilancia permanente, monitoreo de las colonias y atención las 24 horas a reportes ciudadanos relacionados con personas o vehículos sospechosos.

El objetivo es fortalecer la prevención de delitos, particularmente el robo a casa habitación, durante la temporada en que un mayor número de familias sale de vacaciones.

Mauricio Tabe señaló que en el periodo vacacional de 2025 la estrategia permitió una reducción de 50 por ciento en la incidencia delictiva y que no se registraron robos a casa habitación, por lo que la administración buscará obtener resultados similares este año.

El alcalde agregó que el operativo también contempla labores de inteligencia para prevenir robos y colaborar con las autoridades de procuración de justicia en la detención de los presuntos responsables de estos delitos.

También afirmó que la estrategia Blindar MH, en conjunto con el programa MH Reiluminado, ha contribuido a disminuir en 60 por ciento los delitos de alto impacto en la demarcación, además de ubicar a Miguel Hidalgo entre las alcaldías con mejores indicadores de seguridad en la Ciudad de México.

Como parte de las acciones preventivas, la alcaldía invitó a la población a reportar vehículos o situaciones sospechosas a través de los canales de atención de Blindar MH y exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante modalidades de extorsión y robo conocidas como “La Patrona”, en la que delincuentes aprovechan la ausencia de los propietarios de una vivienda para facilitar robos, y “Falso Repartidor”, mediante la cual personas se hacen pasar por repartidores para identificar inmuebles vulnerables.

Las autoridades señalaron que el operativo permanecerá activo durante todo el periodo vacacional con vigilancia continua y atención a emergencias en la demarcación.