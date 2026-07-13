¿Qué son las “nubes estantes” y cómo han afectado CDMX esta temporada de lluvias?

¿Qué es una nube estante? | Nube sorprende a la Ciudad de México antes de una intensa tormenta.

Una impresionante nube en forma de barrera sorprendió el fin de semana a los habitantes del sur de la Ciudad de México. Antes de que comenzara una intensa tormenta, una “nube estante” cubrió el cielo, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales y anticipando el fuerte temporal que minutos después afectó a distintos puntos del Valle de México.

¿En qué consisten las nubes estantes?

Las nubes estantes, conocidas en meteorología como shelf clouds, son formaciones nubosas bajas, horizontales y alargadas que aparecen en el borde delantero de una tormenta. Su aspecto suele ser el de una enorme pared de nubes que avanza sobre el horizonte.

Este tipo de nube se forma cuando el aire frío que desciende desde una tormenta choca con el aire cálido y húmedo cercano a la superficie. Ese choque obliga al aire cálido a elevarse rápidamente, provocando la condensación del vapor de agua y dando origen a esta característica formación.

Es considerada una clara señal de que una tormenta intensa está por llegar

Generalmente se presenta antes de lluvias fuertes y suele estar acompañada de ráfagas de viento, un descenso repentino de la temperatura, actividad eléctrica y precipitaciones intensas.

Después de que la nube cubriera el sur de la ciudad, la lluvia se extendió rápidamente por diversas zonas de Tlalpan y otros municipios del Valle de México, acompañada de fuertes vientos y descargas eléctricas.

La tormenta de esta tarde convirtió calles de la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan, en auténticos ríos con peligrosas corrientes de agua.



Ya ni hace falta viajar a los rápidos de Veracruz.



En la CDMX de Clara Brugada también hay la versión extrema… y además es gratis.



Cada… pic.twitter.com/MirkLcbDed — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) July 11, 2026

Las condiciones meteorológicas complicaron la movilidad debido a la baja visibilidad, además de provocar encharcamientos y corrientes de agua en distintas vialidades, especialmente en aquellas con pendientes.

Un fenómeno cada vez más frecuente durante la temporada de lluvias

Suelen aparecer durante la temporada de lluvias, cuando las altas temperaturas favorecen la formación de tormentas severas por las tardes. En la Ciudad de México, este tipo de sistemas ha sido más visible en las últimas semanas debido a la combinación de calor, humedad y el paso de ondas tropicales que han mantenido un ambiente propicio para precipitaciones intensas.