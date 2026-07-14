Gerardo Ulloa da seguimiento en territorio a las obras contra inundaciones en Nezahualcóyotl

Como parte de los recorridos permanentes que realiza en distintas colonias de Nezahualcóyotl, el diputado federal de Morena, Gerardo Ulloa Pérez, visitó zonas donde actualmente se desarrollan obras de infraestructura hidráulica impulsadas por el Gobierno de México para reducir el riesgo de inundaciones en la región oriente del Estado de México.

El Diputado morenista da segumiento a trabajos de infraestructura hidráulica.

Durante las visitas, el legislador sostuvo encuentros con vecinos de colonias que año con año enfrentan afectaciones por las lluvias, con el propósito de conocer de primera mano el avance de los trabajos y las principales necesidades que persisten en la zona.

De acuerdo con información presentada por el Gobierno de México el pasado 6 de julio, el programa de obras hidráulicas para la zona oriente registra un avance general del 90 por ciento. Cuatro de los proyectos ya operan durante la actual temporada de lluvias, favoreciendo el desalojo del agua acumulada en Ciudad Nezahualcóyotl.

Entre las obras concluidas se encuentran la ampliación de la capacidad de retención de la Laguna El Salado, el Colector Teotongo, el Colector Carmelo Pérez y el Cárcamo de Xochiaca. En conjunto, estas intervenciones incrementan significativamente la capacidad de conducción y desalojo de agua en municipios como Nezahualcóyotl, La Paz e Iztapalapa.

Asimismo, continúan los trabajos en el Colector Los Pinos y en la ampliación de los cauces de la Laguna Churubusco, proyectos que forman parte de una inversión cercana a los 2 mil 200 millones de pesos realizada por la Comisión Nacional del Agua.

Gerardo Ulloa señaló que el seguimiento a estas obras forma parte del trabajo territorial que mantiene de manera permanente como representante del Distrito 29, particularmente en colonias que históricamente registran inundaciones durante la temporada de lluvias.

“Las familias de Neza conocen mejor que nadie los efectos que tienen las lluvias cuando la infraestructura resulta insuficiente. Por eso es importante que las obras avancen y que mantengamos comunicación permanente con quienes viven estas afectaciones cada año”, expresó.Militante de Morena y diputado federal por Nezahualcóyotl, Ulloa ha mantenido una agenda de recorridos comunitarios en distintas colonias del municipio, donde además de dar seguimiento a obras y servicios públicos sostiene reuniones con vecinos para conocer las principales necesidades de cada comunidad.

Las visitas forman parte de una dinámica permanente de trabajo territorial que el legislador desarrolla en uno de los municipios con mayor peso electoral del Estado de México, donde la infraestructura urbana, la prevención de inundaciones y el mantenimiento de los servicios públicos se mantienen entre las principales preocupaciones de la población.