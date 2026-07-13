Metro niega irregularidades en contratación para remodelación de L2; “aún no hay pagos”

Metro niega irregularidades en contratación para remodelación de L2

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro rechazó las versiones sobre presuntas irregularidades en la contratación de empresas encargadas de la remodelación de estaciones de la Línea 2 y sostuvo que el procedimiento se llevó a cabo conforme a la normatividad vigente para la ejecución de obra pública en la Ciudad de México.

El organismo respondió a los señalamientos relacionados con la adjudicación de contratos para la rehabilitación del tramo General Anaya-Revolución y con supuestos sobrecostos en los trabajos.

La dependencia afirmó que todas las empresas participantes cumplieron con los requisitos establecidos por la legislación aplicable y que la contratación se realizó mediante el mecanismo de invitación restringida.

Para seleccionar a las empresas invitadas, se evaluó su capacidad financiera y operativa, además de verificar que presentaran la documentación requerida en tiempo y forma. Indicó que la revisión fue realizada por las áreas administrativas y jurídicas del organismo, las cuales determinaron que la información entregada cumplía con las disposiciones legales aplicables.

Metro niega irregularidades en contratación para remodelación de L2

Respecto de los señalamientos sobre una presunta simulación de competencia entre las empresas INDHR S.A. de C.V., Alfa Proveedores y Contratistas, así como Asfalto y Proyectos e Ingeniería de Puebla en los procedimientos correspondientes a las estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Viaducto, el Metro reiteró que dichas compañías acreditaron la documentación reglamentaria exigida para participar en las invitaciones restringidas y que durante la revisión no se detectaron anomalías.

El organismo precisó que el procedimiento de contratación se sustentó en la normatividad vigente para la ejecución de obra pública en la capital del país, por lo que consideró que las contrataciones se desarrollaron conforme al marco legal.

Aún no inicia la etapa de pagos

En relación con las versiones sobre posibles sobrecostos en la remodelación de estaciones, el Sistema de Transporte Colectivo afirmó que actualmente no es posible determinar un incremento en los costos finales, debido a que las obras aún no concluyen el proceso administrativo previo a su liquidación económica.

El STC explicó que la remodelación de las estaciones se encuentra en una etapa de revisión de costos, durante la cual las empresas contratistas presentan las estimaciones correspondientes, mientras el personal encargado de la supervisión verifica que los trabajos ejecutados coincidan con los alcances contratados y con las especificaciones técnicas establecidas.

Además, subrayó que hasta el momento no ha iniciado el proceso de pago a las empresas, por lo que consideró que resulta improcedente hablar de sobrecostos antes de concluir la revisión técnica y financiera de los trabajos realizados.

En este sentido, recordó que al comienzo de las obras fueron dados a conocer los montos máximos previstos para cada una de las estaciones intervenidas. Sin embargo, aclaró que dichas cifras corresponden a techos presupuestales y que el costo definitivo dependerá del alcance real de las labores efectuadas en cada inmueble, por lo que no necesariamente coincidirán con los montos finales que eventualmente sean liquidados.

El organismo agregó que, durante la ejecución de las obras, las empresas contratistas absorbieron inicialmente los costos relacionados con los materiales y artículos instalados en las estaciones, los cuales deberán estar respaldados mediante la documentación fiscal correspondiente antes de cualquier pago.

Obras permanecen bajo auditoría

El STC informó que los trabajos de remodelación también son objeto de mecanismos de fiscalización. Precisó que actualmente se desarrollan dos auditorías: una de carácter local y otra de tipo forense a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.

Finalmente, se aseguró que tanto la recepción formal de las obras como la liquidación económica definitiva se realizarán conforme a las disposiciones establecidas en la legislación de obra pública, una vez que concluya la revisión puntual de los trabajos ejecutados y se determine el monto que corresponda pagar por las intervenciones realizadas en las estaciones de la Línea 2 del Metro.