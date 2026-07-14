Horario extendido del Metrobús CDMX: líneas, trayectos y días en que habrá servicio hasta la 1 de la mañana

Metrobús Extiende horario para fin de semana. (Pexels)

El Metrobús de la CDMX anunció una ampliación en su horario de servicio para los fines de semana. Descubre hasta qué horario estará disponible el servicio y para qué líneas aplica.

¿Qué líneas de Metrobús extenderán su horario?

De las siete líneas existentes de Metrobús, tres de ellas serán las que ofrezcan el servicio extendido. Estas constituyen algunas de las más utilizadas, corren sobre vialidades importantes y, por supuesto, cuentan con conexión entre ellas. Dos de ellas darán servicio en ambos sentidos y una solamente en una dirección. Las líneas son las siguientes.

Línea 1 (roja): Indios Verdes - El Caminero (ambos sentidos)

Línea 2 (morada): Tacubaya - Tepalcates (ambos sentidos)

Línea 7 (verde): Campo Marte - Indios Verdes (sólo en dirección a Indios Verdes)

¿Qué días y hasta qué hora se extenderá el horario del Metrobús?

Las tres líneas mencionadas tendrá una extensión de una hora en sus operaciones los días viernes y sábado. Es decir que, en los días señalados, en vez de cerrar a las 00:00 horas como generalmente sucede, estas líneas cerrarán a la 1:00 de la madrugada del día siguiente.

Cabe destacar que el horario de cierre marcado corresponde a la última salida de Metrobús desde las terminales, por lo que si te encuentras en una estación intermedia poco después de esa hora, puede que todavía estés a tiempo para alcanzar el último camión mientras la estación se encuentre abierta.

También hay que recordar que, si de algún punto de estas líneas requieres conexión después de concluido el horario extendido, existen servicios de RTP y Trolebús que trabajan en las primeras horas de la madrugada, cubriendo el plazo entre el cierre y la apertura del Metro y Metrobús. El llamado Nochebús cuenta con las siguientes rutas:

RTP 11A : Aragón - Metro Chapultepec.

: Aragón - Metro Chapultepec. RTP 47A : Alameda Oriente - Xochimilco/Bosque de Nativitas.

: Alameda Oriente - Xochimilco/Bosque de Nativitas. RTP 57C : Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917.

: Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917. RTP 76A : Centro Comercial Santa Fe - La Villa/Cantera.

: Centro Comercial Santa Fe - La Villa/Cantera. RTP 115 : Jesús del Monte (Cuajimalpa) - Metro Chapultepec.

: Jesús del Monte (Cuajimalpa) - Metro Chapultepec. RTP 200 : Circuito Bicentenario.

: Circuito Bicentenario. Trolebus línea 1: Central del Norte - Central del Sur (Tasqueña).

Recuerda que Metrobús tiene horario extendido los viernes y sábados; brinda servicio hasta la 1:00 a.m. en las líneas 1, 2 y 7. 🥳🚍https://t.co/C0zMyUkqFx pic.twitter.com/fZ8g0j99Zn — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 27, 2026

¿Qué precio tiene el servicio extendido de Metrobús?

El servicio mantiene su tarifa usual de $6 pesos. Este monto se puede pagar a través de los distintos métodos de pago aceptados en las estaciones, lo cuales incluyen Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias con tecnología contactless, teléfonos celulares con tecnología NFC y relojes inteligentes.