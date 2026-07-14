Marchas CDMX hoy 14 de julio y movilización No Binaria: ruta, horarios y calles que podrían registrar afectaciones

Movilizaciones en la CDMX CIUDAD DE MÉXICO 12JULIO2025.- Integrantes de la comunidad No Binaria, durante el mitin desde el Ángel de la Independencia. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé para este martes 14 de julio una jornada con una marcha, cinco concentraciones, cuatro citas agendadas y diversos eventos masivos en la Ciudad de México, por lo que algunas vialidades podrían registrar afectaciones a lo largo del día.

Las movilizaciones se concentrarán principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, mientras que también habrá eventos culturales, deportivos y actividades relacionadas con el Mundial de la FIFA 2026.

Marcha del Día de la Visibilidad No Binaria

La principal movilización del día será la 4ª Marcha No Binaria 2026, organizada por la Agrupación No Binaria de la Ciudad de México.

La concentración está programada a las 11:30 horas en el Hemiciclo a Juárez, desde donde partirá al mediodía con destino a la Dirección General del Registro Civil, ubicada en Arcos de Belén 19, colonia Doctores.

De acuerdo con la convocatoria, la movilización busca promover el respeto, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas no binarias, además de exigir un alto a la discriminación y la violencia institucional. Se estima la participación de alrededor de 300 personas.

¿Qué otras protestas habrá este 14 de julio?

Entre las concentraciones previstas destacan:

08:30 horas: Pensionados y trabajadores del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en Álvaro Obregón, para exigir el pago oportuno de pensiones.

10:00 horas: Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, frente a la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores.

10:00 horas: Habitantes de Ecatepec realizarán una cadena humana frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir acciones que garanticen el acceso al agua potable.

12:00 horas: Comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) protestará en la Secretaría de Cultura por la falta de pago de viáticos y demandas laborales.

Durante el día, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical instalarán mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Eventos masivos también podrían afectar la movilidad en CDMX

Además de las movilizaciones sociales, la SSC contempla diversos eventos que podrían incrementar la afluencia de personas en distintos puntos de la capital.

Entre ellos destacan:

⁠FIFA Fan Festival, en el Zócalo capitalino.

Disney On Ice, en el Auditorio Nacional.

Concierto de ENHYPEN, en la Arena Ciudad de México.

Festival Campo Marte 26.

169 Aniversario de la Feria de las Flores de San Ángel.

Lucha Libre Profesional, en la Arena México.

Calles y zonas con posibles afectaciones hoy 14 de julio

Las autoridades prevén posibles afectaciones a la circulación en zonas como:

Hemiciclo a Juárez.

⁠Avenida Juárez.

⁠Arcos de Belén.

⁠Colonia Doctores.

⁠Centro Histórico.

⁠Paseo de la Reforma.

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

⁠Secretaría de Cultura.

⁠Fiscalía General de la República.

⁠Secretaría de Gobernación.

La SSC recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, consultar alternativas viales y mantenerse atentos a la información oficial sobre el desarrollo de las movilizaciones.