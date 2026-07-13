INAPAM 2026: Estos restaurantes de CDMX te dan un buen descuento en tu comida

Los descuentos que se obtienen con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) buscan facilitar el acceso a servicios básicos y productos para todas aquellas personas que ya cuenten con esta tarjeta y tengan 60 años o más.
Las personas adultas mayores beneficiadas con este programa podrán recibir un descuento con distintos prestadores de servicios, así como en diversos establecimientos de comida en la Ciudad de México (CDMX).
Los negocios que cuenten con un convenio vigente con la Secretaría del Bienestar y el INAPAM podrán ofrecer bonificación a las personas con su identificación de adulto mayor en el consumo en cafeterías, restaurantes u otros locales de alimentos. Esto siempre y cuando el titular presente su tarjeta al momento de realizar su pago.
¿Qué restaurantes tienen descuentos con la credencial del INAPAM?
A continuación compartimos una lista que concentra 19 establecimientos que ofrecen descuentos a las personas mayores y los cuales se encuentran en las nueve alcaldías de la CDMX.
- Darsky Coffee Cafetería, en la alcaldía Azcapotzalco
- Bellini Montecito S.A. de C.V. en la alcaldía Benito Juárez
- Grupo Daruma S.C. alcaldía Benito Juárez
- Jaquelin Liset Lipe Morales, en la alcaldía Benito Juárez
- Pastelería Patricia Ramírez Herrera, alcaldía Benito Juárez
- Comercializadora de Alimentos y Servicios Velest S.A. de C.V. en la alcaldía Cuauhtémoc
- El Timón de Cortés, en la alcaldía Cuauhtémoc
- Restaurante Green Bar, en la alcaldía Cuauhtémoc
- Restaurante Chilpa (José Antonio Nieto Barriga), en la alcaldía Cuauhtémoc
- Restaurante Curado (Ulises Omar Zuñiga García), en la alcaldía Cuauhtémoc
- Restaurante Nuevo Tehuacán, en la alcaldía Cuauhtémoc
- Tortas Albaricoque, en la alcaldía Cuauhtémoc
- Delizia Pastelería (Comercial Cajiro S.A. de C.V.), en Coyoacán
- Restaurante Vegetariano Lindavista (Víctor Manuel Zepeda Sandoval), en la alcaldía Gustavo A. Madero
- Montmartre Bistro (Carlos Alberto Ponce Rojano), en la alcaldía Miguel Hidalgo
- Marketing Saludable y Ético S. de R.L. de C.V. en la alcaldía Miguel Hidalgo
- Mocaba Café, en la alcaldía Miguel Hidalgo
- Starloks Coffee Cafetería, alcaldía Milpa Alta
- La Casa de Anita, en la alcaldía Venustiano Carranza
Estos establecimientos ofrecen descuentos que van del 5% al 15 % a todas las personas que presenten su identificación del INAPAM. Estos porcentajes suelen aplicarse automáticamente al consumo total o a determinados alimentos dentro del menú.
¿En dónde puedo consultar más descuentos para personas adultas mayores con el INAPAM?
Son aplicables de acuerdo con el Directorio de Beneficios del Instituto, el cual está disponible para todo el público a través de sus canales oficiales. En él se detallan los establecimientos participantes de toda la República Mexicana.
Antes de consumir en algún establecimiento es recomendable consultar con el personal del lugar para conocer el porcentaje exacto de descuento que se aplica al presentar la credencial del INAPAM.