INAPAM 2026 Estos restaurantes de CDMX te dan un buen descuento en tu comida

Los descuentos que se obtienen con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) buscan facilitar el acceso a servicios básicos y productos para todas aquellas personas que ya cuenten con esta tarjeta y tengan 60 años o más.

Las personas adultas mayores beneficiadas con este programa podrán recibir un descuento con distintos prestadores de servicios, así como en diversos establecimientos de comida en la Ciudad de México (CDMX).

Los negocios que cuenten con un convenio vigente con la Secretaría del Bienestar y el INAPAM podrán ofrecer bonificación a las personas con su identificación de adulto mayor en el consumo en cafeterías, restaurantes u otros locales de alimentos. Esto siempre y cuando el titular presente su tarjeta al momento de realizar su pago.

¿Qué restaurantes tienen descuentos con la credencial del INAPAM?

A continuación compartimos una lista que concentra 19 establecimientos que ofrecen descuentos a las personas mayores y los cuales se encuentran en las nueve alcaldías de la CDMX.

Darsky Coffee Cafetería, en la alcaldía Azcapotzalco

Bellini Montecito S.A. de C.V. en la alcaldía Benito Juárez

Grupo Daruma S.C. alcaldía Benito Juárez

Jaquelin Liset Lipe Morales, en la alcaldía Benito Juárez

Pastelería Patricia Ramírez Herrera, alcaldía Benito Juárez

Comercializadora de Alimentos y Servicios Velest S.A. de C.V. en la alcaldía Cuauhtémoc

El Timón de Cortés, en la alcaldía Cuauhtémoc

Restaurante Green Bar, en la alcaldía Cuauhtémoc

Restaurante Chilpa (José Antonio Nieto Barriga), en la alcaldía Cuauhtémoc

Restaurante Curado (Ulises Omar Zuñiga García), en la alcaldía Cuauhtémoc

Restaurante Nuevo Tehuacán, en la alcaldía Cuauhtémoc

Tortas Albaricoque, en la alcaldía Cuauhtémoc

Delizia Pastelería (Comercial Cajiro S.A. de C.V.), en Coyoacán

Restaurante Vegetariano Lindavista (Víctor Manuel Zepeda Sandoval), en la alcaldía Gustavo A. Madero

Montmartre Bistro (Carlos Alberto Ponce Rojano), en la alcaldía Miguel Hidalgo

Marketing Saludable y Ético S. de R.L. de C.V. en la alcaldía Miguel Hidalgo

Mocaba Café, en la alcaldía Miguel Hidalgo

Starloks Coffee Cafetería, alcaldía Milpa Alta

La Casa de Anita, en la alcaldía Venustiano Carranza

Estos establecimientos ofrecen descuentos que van del 5% al 15 % a todas las personas que presenten su identificación del INAPAM. Estos porcentajes suelen aplicarse automáticamente al consumo total o a determinados alimentos dentro del menú.

¿En dónde puedo consultar más descuentos para personas adultas mayores con el INAPAM?

Son aplicables de acuerdo con el Directorio de Beneficios del Instituto, el cual está disponible para todo el público a través de sus canales oficiales. En él se detallan los establecimientos participantes de toda la República Mexicana.

Antes de consumir en algún establecimiento es recomendable consultar con el personal del lugar para conocer el porcentaje exacto de descuento que se aplica al presentar la credencial del INAPAM.