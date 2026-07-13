Rinconada de Aragón recupera sus calles tras años de rezago en Ecatepec

Ecatepec

Después de varios años de deterioro y de permanecer entre las demandas más constantes de los vecinos, las calles Jilgueros, Quetzal y Jacamac, en la colonia Rinconada de Aragón, fueron repavimentadas por el Gobierno Municipal de Ecatepec. Las obras, realizadas con recursos municipales, buscan mejorar la movilidad y las condiciones de vida de más de 6 mil 500 habitantes de esta zona.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó la inauguración de las vialidades, donde aseguró que el municipio puede avanzar para dejar atrás el rezago que durante años afectó a distintas comunidades.

“¿Y si sí? cambiamos Ecatepec, ¿y si sí? ¿Y por qué no?”, expresó la presidenta municipal al iniciar su mensaje ante vecinos de la colonia.

Recuperar espacios públicos

Además de la repavimentación de las tres calles, el gobierno municipal rehabilitó un pequeño parque para que las familias cuenten con un espacio en mejores condiciones.

La inversión destinada a estas acciones superó los 4 millones de pesos, recursos que permitieron mejorar tanto las vialidades como el entorno urbano de la colonia.

Durante el recorrido por las calles rehabilitadas y el parque, Cisneros Coss afirmó que los habitantes de Rinconada de Aragón merecen una mejor calidad de vida y llamó a seguir trabajando para reducir el rezago que existe en distintas zonas del municipio.

“Lo que se ve no se juzga. ¡Qué maravilla! Y solo quiero que ustedes se vayan con la firme convicción de que no merecen esto, merecen más, que la gente de Rinconada, como de todo Ecatepec, merece vivir mejor. ¿Quién nos hizo creer que pasando la frontera con la Ciudad de México era otra vida y de este lado otra totalmente distinta? ¿Y por qué? (…) Yo me niego rotundamente, no puede ser así, tenemos que superar este rezago y lo vamos a hacer, no vamos a acabar, pero vamos a avanzar muchísimo”, señaló.

Trabajo conjunto entre gobierno y vecinos

El director de Servicios Públicos, Carlos Cruz, explicó que las labores fueron resultado del trabajo coordinado entre distintas áreas del gobierno municipal.

Como parte de las acciones complementarias se pintaron 3 mil 400 metros lineales de guarniciones, se dio mantenimiento a los juegos infantiles, se realizó el encalado de postes, la reconexión de luminarias, además de trabajos de poda y chaponeo para mejorar la imagen urbana del lugar.

A estas acciones también se sumó la participación de vecinos de la colonia, quienes aportaron mano de obra para la construcción de banquetas y guarniciones, fortaleciendo el trabajo conjunto entre la comunidad y el gobierno municipal.

Tres calles renovadas

El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez, detalló que en la calle Jilgueros se repavimentó casi un kilómetro de vialidad con una inversión de 2 millones 136 mil pesos.

Explicó que, de haber sido ejecutada por una empresa privada, esa obra habría costado más de 3 millones y medio de pesos, por lo que destacó que los trabajos se realizaron con un costo considerablemente menor.

Asimismo, informó que en la calle Quetzal se invirtieron un millón 668 mil pesos, mientras que la rehabilitación de la calle Jacamac representó una inversión de 274 mil pesos, completando así la mejora de las tres principales vialidades intervenidas en Rinconada de Aragón.

El Gobierno de Ecatepec busca mejorar la movilidad en la colonia y recuperar espacios que durante varias décadas permanecieron sin recibir trabajos de rehabilitación.