IECM integra informes de observación sobre la elección de COPACO y la Consulta de Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que integrará los informes elaborados por personas observadoras que participaron en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, con el propósito de recopilar experiencias, hallazgos y recomendaciones para fortalecer futuros ejercicios de participación ciudadana.

Un informe presentado ante la Comisión Provisional de Vinculación Institucional (COVIN), con corte al 10 de junio de 2026, expone que el organismo ha recibido 13 informes de observación, los cuales serán incorporados al libro Perspectiva Ciudadana, publicación anual que reúne los reportes derivados de los programas de observación de procesos electorales y de participación ciudadana organizados por el Instituto.

Del total de documentos recibidos, cinco corresponden a integrantes de la Red de Observación del IECM, tres fueron elaborados por representantes de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), uno proviene del ámbito académico y cuatro más fueron presentados por estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Plantel Casa Libertad.

El informe señala que el Programa de Observación Nacional para ambos ejercicios contó con la participación de 31 personas con ciudadanía mexicana, quienes dieron seguimiento al desarrollo de la elección de las COPACO y de la Consulta de Presupuesto Participativo.

Según el IECM, las observaciones recabadas permiten identificar fortalezas institucionales, áreas de oportunidad y recomendaciones para mejorar los mecanismos de participación ciudadana.

Considera que estos aportes contribuyen al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública en este tipo de ejercicios democráticos.

El organismo electoral indicó que los informes recibidos reflejan el interés de distintos sectores de la ciudadanía por dar seguimiento y documentar los procesos participativos que se realizan en la capital del país.

Añadió que la sistematización de los documentos permitirá generar elementos de análisis para fortalecer los trabajos institucionales posteriores y contribuir a la mejora continua de los programas de observación y acompañamiento implementados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.