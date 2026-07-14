Línea 1 del Mexicable suspenderá servicio por mantenimiento





El Gobierno del Estado de México informó que la Línea 1 o Roja del Mexicable, en Ecatepec, suspenderá parcialmente sus operaciones del 18 de julio al 2 de agosto de 2026 debido a trabajos de mantenimiento preventivo programados, por lo que llamó a las personas usuarias a tomar previsiones y planificar sus traslados.

La Secretaría de Movilidad estatal anunció que las labores se desarrollarán en dos etapas y contemplan la revisión integral de estaciones y componentes del sistema, conforme al programa anual de mantenimiento.

La primera fase se llevará a cabo del 18 al 25 de julio en el denominado bucle “A”, periodo en el que permanecerán cerradas las estaciones Santa Clara, Hank González, Fátima y Tablas del Pozo (4-A).

Posteriormente, del 26 de julio al 2 de agosto, se realizarán trabajos en el bucle “B”, por lo que se suspenderá el servicio en las estaciones Tablas del Pozo (4-B), Los Bordos, Deportivo y La Cañada.

Las actividades previstas serán el acortamiento del cable portador-tractor del bucle B, pruebas de impulso y aislamiento de los motores principales, mantenimiento de los sistemas hidráulicos, revisión de los sistemas de frenado de los motores de emergencia y rescate, así como inspecciones a estructuras metálicas, pilones, rodillos y dispositivos de seguridad.

La directora general del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), Rosa María Zúñiga Canales, informó que durante este periodo personal técnico especializado realizará una inspección integral de todas las estaciones del Mexicable y dará mantenimiento preventivo a los principales componentes del sistema.

La funcionaria señaló que estas acciones se realizan conforme a la normatividad aplicable a los sistemas de transporte por cable y tienen como objetivo mantener el sistema en condiciones óptimas de operación y garantizar la seguridad de las personas usuarias.

Detalló además que, desde el inicio de operaciones de la Línea 1 del Mexicable, hace casi una década, no se han registrado incidentes en este sistema de transporte.