Códice Azcatitlan llega a la estación Pino Suárez del Metro





El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro inauguró la exposición “Códice Azcatitlan. Caminatas ilustradas de México-Tenochtitlan” en la estación Pino Suárez de la Línea 2, donde las personas usuarias y el público en general podrán conocer una reproducción en gran formato de este documento histórico.

La muestra se realiza en colaboración con la Embajada de Francia en México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

El códice original, actualmente resguardado en el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia, será trasladado a México durante el próximo otoño para su exhibición.

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava invitó a las personas usuarias del sistema y al público en general a visitar la exposición instalada en la estación Pino Suárez.

El Códice Azcatitlan, también conocido como Histoire mexicaine, es considerado uno de los documentos pictográficos más relevantes sobre la historia del pueblo mexica. Elaborado entre los siglos XVI y XVII en el Valle de México, combina elementos de la tradición de escritura mesoamericana con influencias europeas.

El manuscrito narra el recorrido del pueblo mexica desde su salida de Aztlán, el proceso de fundación de México-Tenochtitlan, la conquista española y los primeros años del periodo colonial.

La exposición busca acercar al público a este documento histórico mediante un recorrido visual por los principales episodios de la historia fundacional de México-Tenochtitlan, utilizando una reproducción de gran formato que permite apreciar con mayor detalle las imágenes y elementos que integran el códice.