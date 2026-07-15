Atizapán lleva jornada de servicios públicos a San Juan Ixtacala Plano Norte

Con el objetivo de mejorar las condiciones de las comunidades y fortalecer la atención ciudadana, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza llevó la jornada “Sigamos Creciendo por tu Colonia” a la comunidad de San Juan Ixtacala Plano Norte.

Durante la jornada, personal de distintas áreas del ayuntamiento realizó trabajos de mantenimiento y acercó diversos servicios públicos para atender las necesidades de los habitantes de la zona.

Las acciones estuvieron enfocadas en mejorar la imagen urbana y brindar atención directa a las solicitudes de la ciudadanía, con el propósito de ofrecer espacios públicos en mejores condiciones para las familias.

El gobierno municipal destacó que este programa busca fortalecer la colaboración entre autoridades y vecinos, promoviendo la participación ciudadana en las labores que contribuyen al desarrollo de las colonias.

Asimismo, señaló que las jornadas permiten dar mantenimiento a la infraestructura urbana y atender de manera oportuna las necesidades de cada comunidad, mejorando la calidad de vida de la población.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de la estrategia para construir un municipio más ordenado, limpio y funcional, mediante la prestación de servicios públicos de calidad.

El ayuntamiento indicó que continuará llevando el programa “Sigamos Creciendo por tu Colonia” a diferentes comunidades de Atizapán de Zaragoza, con el fin de mantener un contacto cercano con la ciudadanía y dar respuesta a sus principales demandas.