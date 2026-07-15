Texcoco y Tláhuac fortalecen lazos con concierto que une música, cultura y juventud

El Gobierno de Texcoco y la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México llevaron a cabo un encuentro cultural y musical que reunió a jóvenes talentos de ambas demarcaciones, con el propósito de fortalecer los lazos de amistad e impulsar el intercambio artístico entre sus comunidades.

La Sala de Conciertos Arturo Márquez, ubicada en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de Texcoco, fue el escenario donde se presentó la Orquesta Sinfónica para la Vida de la alcaldía Tláhuac y la Banda Sinfónica Juvenil de las Escuelas de Enseñanza Musical (ESEM) de Texcoco.

Durante el evento, el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, dio la bienvenida a los músicos y asistentes, al destacar que este tipo de actividades fortalecen la convivencia entre los pueblos y permiten que las nuevas generaciones compartan su talento a través de la música.

El alcalde señaló que la cultura y el arte son herramientas que unen a las comunidades y contribuyen a la formación de las y los jóvenes, además de fortalecer la identidad de cada región.

Al concierto asistieron autoridades de ambas demarcaciones, entre ellas Yanet Varela Mercado, directora de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Tláhuac, en representación de la alcaldesa Araceli Berenice Hernández Calderón, así como el director de la Orquesta Sinfónica de Tláhuac, Abraham Hernández Gálvez.

También estuvieron presentes la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón; integrantes del Cabildo; la directora de Cultura, Petra Gallegos Pedraza; el director de la Banda Sinfónica Juvenil de Texcoco, Humberto Méndez, y el director de las Escuelas de Enseñanza Musical, Alfredo Clavijo, entre otros invitados.

Durante el concierto, las agrupaciones interpretaron diversas piezas musicales que fueron reconocidas por el público, entre ellas el Danzón No. 2, del compositor Arturo Márquez, así como el tradicional pasodoble dedicado al matador texcocano Silverio Pérez, obras que forman parte de la identidad cultural de la región.

Nazario Gutiérrez destacó que Texcoco cuenta actualmente con 12 Escuelas de Enseñanza Musical distribuidas en diferentes comunidades del municipio, espacios donde niñas, niños y jóvenes reciben formación artística y desarrollan su talento musical.

Añadió que muchos músicos originarios de la zona de la montaña han contribuido al crecimiento cultural del municipio y han llevado su talento a distintos escenarios dentro y fuera del Estado de México.

El presidente municipal afirmó que el intercambio cultural con Tláhuac representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre ambas demarcaciones y abrir nuevos espacios para que las y los jóvenes compartan experiencias a través del arte.

Señaló que estos encuentros permiten acercar la música a la población y fomentar valores como la convivencia, el respeto y la colaboración entre comunidades vecinas.