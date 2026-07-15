Adultos mayores de Tlalnepantla reciben kits deportivos para fomentar la activación física

El Gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, entregó kits deportivos a las y los adultos mayores que forman parte de las Casas de Día del municipio, como parte de las acciones del programa “Paseos que Transforman”.

La entrega se realizó en coordinación con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tlalnepantla, con el propósito de fortalecer las actividades físicas y recreativas dirigidas a este sector de la población.

Los apoyos consisten en artículos deportivos que permitirán a las personas adultas mayores realizar ejercicio de manera más cómoda y segura, además de fomentar hábitos saludables y mejorar su calidad de vida.

Durante la entrega, las autoridades municipales destacaron que la activación física contribuye a mantener una mejor condición de salud, fortalecer la movilidad y favorecer la convivencia entre quienes participan en las actividades de las Casas de Día.

El gobierno municipal señaló que este tipo de programas también buscan reconocer la aportación que las personas adultas mayores han realizado al desarrollo de Tlalnepantla, impulsando espacios donde puedan mantenerse activos y participar en actividades comunitarias

Asimismo, se destacó que el programa “Paseos que Transforman” forma parte de las estrategias implementadas para promover el bienestar integral de este sector de la población, mediante acciones que fortalecen tanto la salud física como la integración social.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar impulsando programas que beneficien a las personas adultas mayores y contribuyan a mejorar su calidad de vida, fomentando una vejez activa, saludable y con mayores oportunidades de convivencia.