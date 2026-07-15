Naucalpan acerca servicios de salud, bienestar animal y cuidado ambiental a Nueva San Rafael

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, realizó una jornada integral de servicios comunitarios en la colonia Nueva San Rafael, con el propósito de acercar atención médica, acciones ambientales y servicios de bienestar animal a las familias de la zona.

Durante la jornada, los habitantes tuvieron acceso a consultas médicas generales, módulos de inmunización y servicio gratuito de farmacia, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la atención preventiva y mejorar el acceso a los servicios de salud.

Además, se llevaron a cabo 50 esterilizaciones y la aplicación de 100 vacunas para perros y gatos, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir a la prevención de enfermedades entre los animales de compañía.

Como parte de las actividades ambientales, personal de las dependencias participantes realizó la plantación de diversas especies, entre ellas San Francisco, salvia, ruda y romero, con el propósito de incrementar las áreas verdes y mejorar el entorno urbano.

Asimismo, fue instalada una estructura polinizadora destinada a favorecer la conservación de insectos benéficos, principalmente abejas y mariposas, cuya función es esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad.

Las autoridades señalaron que estas jornadas buscan acercar servicios públicos a las colonias del municipio y atender de manera integral las necesidades de la población en temas de salud, protección animal y cuidado del medio ambiente.

El Gobierno de Naucalpan destacó que este trabajo coordinado con la administración estatal permite ampliar la cobertura de los programas sociales y mejorar la calidad de vida de las familias naucalpenses.

Atizapán reiteró su compromiso de continuar llevando este tipo de jornadas a diferentes comunidades del municipio, con acciones que fortalezcan la salud, promuevan el cuidado del entorno y contribuyan al bienestar integral de la población.