Desmantelan red de narcomenudistas con 27 kilos de marihuana en ÁO

Detenidos Red de narcomenudistas detenidos. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron tres órdenes de cateo donde aseguraron más de 27 kilos de marihuana y 600 dosis de narcóticos en la alcaldía Álvaro Obregón.

Se trata de Juan Carlos Cano García de 53 años, David Rodríguez Rodríguez de 39 años, Liliana García Ruiz de 44 años, Jessica Villegas Lara de 35 años, Paola Adamaris García Villegas de 17 años y a Kevin Oswaldo García Villegas de 16 años de edad.

Estos presuntos criminales integran una célula delictiva que opera en la alcaldía Álvaro Obregón, con vínculos operativos con una organización delictiva con operaciones en el occidente del país.

Las autoridades ubicaron tres inmuebles, los cuales eran utilizados para el almacenamiento y distribución de narcóticos.

El primer cateo sucedió en una propiedad ubicada en el Circuito Cátodo, colonia Minas de Cristo, en donde los oficiales aseguraron 123 bolsitas con metanfetamina, 97 con cocaína, 100 dosis de marihuana y 800 gramos de la misma droga a granel, asimismo detuvieron a Juan Carlos Cano y a Liliana García.

El segundo despliegue se llevó a cabo en dos inmuebles ubicados en la Calle 24, colonia Olivar del Conde, en el primero de ellos, los policías detuvieron a Jessica Villegas Lara, a Paola Adamaris García Villegas y a un hombre de 16 años de edad; en el lugar fueron decomisadas 123 dosis de metanfetamina, 97 de cocaína, 106 de marihuana y tres equipos móviles.

Por último, en la segunda vivienda aseguraron 27 kilogramos y 600 gramos de aparente marihuana a granel, además detuvieron a David Rodríguez Rodríguez.

Al término de los cateos, los inmuebles fueron asegurados y sellados y se encuentran bajo resguardo policial.

Una vez en el Ministerio Público, se supo que Juan Carlos Cano tiene dos registros al Sistema Penitenciario por los delitos de homicidio en grado de tentativa contra agentes de la autoridad y robo agravado calificado en pandilla en 2015.