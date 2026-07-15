Detienen, por segunda vez, al fundador de “Los Tanzanios” de Iztapalapa

Detenido Nicolás "N". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Nicolás “N”, alias “El Nico”, fundador del grupo delictivo “Los Tanzanios”, considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona oriente de la capital.

“Los Tanzanios” tienen presencia en la alcaldía Iztapalapa y los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

Este sujeto es señalado por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Además del narcomenudeo, Nicolás “N” es investigado por secuestro y extorsión.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a este “Tanzanio” el pasado 14 de julio en la alcaldía Iztapalapa, donde ejecutaron la orden de aprehensión vigente en su contra, con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Posteriormente. Después fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.

Nicolás “N” fue detenido por primera vez en septiembre del 2023, tras un cateo en la colonia Agrícola Oriental, con 292 dosis de droga en polvo, así como una bolsa más de la misma sustancia a granel.

Este criminal fue ascendido a líder del grupo criminal cuando Manuel “N”, el entonces jefe fue detenido en el año 2005. A partir del crecimiento de “Los Tanzanios”, comenzaron a ser perseguidos por las autoridades debido a que sus integrantes son responsables de múltiples homicidios, secuestros, extorsiones, cobro de piso, venta y distribución de droga, así como de despojo y el control de hoteles dedicados a la prostitución.

Igualmente, “Los Tanzanios” mantienen nexos con otras células delictivas importantes, como “La Unión Tepito” y “Los Dukes”, grupos con los que lograron expandir la venta de droga e incrementar la extorsión de tianguistas y a choferes de transporte público en la alcaldía de Iztapalapa.