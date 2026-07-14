Avanza Ecatepec en el abasto de agua; Quinta Zona alcanza 85% de cobertura

El gobierno de Ecatepec informó que logró un avance importante en el suministro de agua potable, especialmente en la Quinta Zona del municipio, donde el servicio pasó de cubrir al 30 por ciento de la población al 85 por ciento durante los primeros 500 días de la administración encabezada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal aseguró que garantizar el acceso al agua es una obligación de las autoridades y un derecho de todas las personas, por lo que afirmó que el gobierno continuará trabajando para llevar el servicio a todas las colonias, independientemente de los amparos promovidos por algunos habitantes.

“Con amparo o sin él, el agua por la red es un derecho humano”, expresó la edil al referirse a los recursos legales que actualmente revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentados por ciudadanos que exigen un mejor suministro de agua potable en el municipio.

Cisneros Coss explicó que, aunque todavía no existe una resolución definitiva sobre esos casos, el Ayuntamiento decidió continuar con las obras necesarias para mejorar el servicio, principalmente en las zonas que durante muchos años enfrentaron problemas de escasez.

La alcaldesa reconoció que el rezago en infraestructura hidráulica es resultado de décadas de abandono y señaló que resolverlo no será inmediato. Sin embargo, destacó que ya existen avances importantes gracias a la inversión conjunta de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Indicó que en total se destinan mil 784 millones de pesos para fortalecer el sistema de agua potable mediante la recuperación de pozos, reparación de infraestructura, combate al robo de agua y la puesta en marcha de nuevos proyectos estratégicos.

Entre las obras anunciadas para la Quinta Zona se encuentran la construcción de una megaplanta potabilizadora en Valle de Júcar, un Tanque Maestro con capacidad para almacenar 10 millones de litros de agua, la rehabilitación de redes principales de distribución, la modernización de válvulas y cruceros, además de una nueva toma de agua del Sistema Cutzamala.

La presidenta municipal también informó que cuando inició su administración, en enero de 2025, Ecatepec contaba con una disponibilidad de tres mil 597 litros de agua por segundo. Actualmente, dijo, el municipio dispone de cuatro mil 340 litros por segundo, es decir, 743 litros adicionales, lo que beneficia a alrededor de 641 mil familias.

Otro de los avances, agregó, fue la recuperación de la infraestructura hidráulica. Explicó que al inicio del gobierno únicamente operaban 67 pozos, mientras que ahora funcionan 91 gracias al trabajo coordinado entre el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Además, detalló que fueron reactivados 24 pozos que estaban fuera de servicio y se reperforaron nueve de los 12 que se encontraban colapsados, acciones que permitieron incrementar el volumen de agua disponible para la población.

Por su parte, el director del Sapase, Francisco Reyes Vázquez, afirmó que los resultados también son consecuencia del combate al llamado “huachicoleo” de agua, así como del mantenimiento permanente de la infraestructura, la reparación de fugas, la instalación de sistemas de telemetría en varios pozos y el funcionamiento de la plataforma Neptuno para mejorar el control del servicio.

El funcionario aseguró que la administración recibió un sistema hidráulico en condiciones críticas, pero actualmente el abasto ya se encuentra estabilizado y continúa mejorando con nuevas inversiones.

Durante la conferencia estuvieron presentes habitantes de los fraccionamientos Alborada de Aragón y Fuentes de Aragón, quienes expresaron su respaldo a las acciones emprendidas por el gobierno municipal.

Incluso, una dirigente vecinal informó que decidió desistirse del amparo que había promovido, ya que este año comenzó a recibir agua potable de manera constante y de mejor calidad en su domicilio, situación que consideró una muestra de los avances alcanzados en el municipio.