Iztacalco concluyó la Fiesta Futbolera 2026 con actividades deportivas y culturales

La alcaldía Iztacalco dio por finalizada la Fiesta Futbolera 2026, una serie de más de 20 actividades deportivas, culturales y recreativas que se realizaron con motivo de la justa futbolística.

Como parte del cierre, se instaló una pantalla gigante en la explanada de la alcaldía, proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México, para transmitir el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

Tras el encuentro se realizó un baile sonidero con la participación de Tropical Herrera, Proyección Sinal y El Auténtico Arrabal de Willie, además de La Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argaín. La alcaldía reportó una asistencia de más de 2,600 personas.

También se transmitieron en pantalla gigante partidos de octavos y cuartos de final a cargo de TUDN y Corona. La Utopía Mixiuhca, en la Ciudad Deportiva, fue otro de los espacios habilitados para ver los partidos de la Selección Mexicana.

Actividades infantiles y de adultos mayores

En la colonia Infonavit se llevó a cabo el Torneo Infantil Orgullo Iztacalco. En el Parque Lineal de la colonia Ramos Millán se realizaron el Mundialito de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y el Mundialito de Preescolar. También se efectuó el Mundialito de Personas Adultas Mayores.

El representativo femenil de Iztacalco ganó el campeonato del Mundialito Otoch, celebrado en Tepito.

Además, la explanada de la alcaldía albergó la exposición “Los recuerdos de Mundial, enriquecen nuestro presente”, con balones de ediciones anteriores de la Copa del Mundo, carteles oficiales de distintos mundiales y playeras utilizadas por la Selección Mexicana en sus 17 participaciones.

La muestra incluyó datos como el uso de dos balones en la final del primer Mundial entre Uruguay y Argentina, la suspensión de las ediciones de 1942 y 1946 por la Segunda Guerra Mundial, y el inicio de la producción estandarizada de balones en México 1970. La exposición también se presentó en la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME).