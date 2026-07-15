Pánico en Edomex: explosión de tanque de gas en Huixquilucan deja tres lesionados y obliga a evacuar edificio

Susto mexiquense La explosión en un edificio habitacional en Huixquilucan derivó en la movilización de las unidades de emergencia y el desalojo de vecinos. (Alcaldesa Romina Contreras)

Una explosión registrada la noche de este martes en el Residencial Los Yaquis, ubicado en la colonia Jesús del Monte, en Huixquilucan, Estado de México, dejó al menos tres personas lesionadas y provocó la evacuación preventiva de unas 60 personas, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades.

El estallido ocurrió en la parte superior de una de las torres habitacionales, donde se encontraba instalado un tanque estacionario de gas.

La detonación causó daños visibles en la estructura del edificio, lo que, ergo, generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

Bomberos y Protección Civil desplegaron operativo tras la explosión

Luego de recibir el reporte de emergencia, elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, en coordinación con Protección Civil y Bomberos de Huixquilucan, personal de rescate y policías municipales, acudieron al sitio para controlar cualquier riesgo derivado de una posible fuga de gas y atender a los habitantes afectados.

Las labores incluyeron la revisión de la estructura dañada, la atención médica a los lesionados y el acordonamiento del área para permitir el trabajo de los equipos especializados.

Me reportan la explosión de un tanque de gas estacionario en el Residencial El Yaqui, en los límites de Cuajimalpa e Interlomas pic.twitter.com/Emt90PAGzu — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) July 15, 2026

Alcaldesa de Huixquilucan confirma que la emergencia está bajo control

La presidenta municipal, Romina Contreras, informó que el Sistema Municipal de Emergencias fue activado de inmediato tras el incidente y aseguró que la situación se encuentra controlada.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa señaló que en el operativo participan bomberos, Protección Civil, personal de rescate, Seguridad Pública y otras dependencias municipales para reducir riesgos y brindar apoyo a los vecinos.

Susto en Huixquilucan La acumulación de gas en un edificio provocó una explosión, la cual derivó en el desalojo del inmueble. (Romina Contreras)

Tres lesionados y evacuación preventiva en el residencial

De manera preliminar, la alcaldesa confirmó que tres personas resultaron lesionadas durante la explosión, provocada por una acumulación de gas.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus heridas ni si fue necesario su traslado a hospitales.

Como medida de seguridad, aproximadamente 60 habitantes fueron evacuados del edificio y de inmuebles cercanos mientras especialistas inspeccionan la estructura y verifican que no existan nuevas fugas o condiciones que representen un peligro.

“Pedimos permitir el libre paso a las unidades de emergencia”, escribió la alcaldesa Contreras.