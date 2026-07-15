IECM prepara consulta para que niñas, niños y adolescentes definan temas de participación ciudadana

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició los trabajos para la realización de la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes (CNNA) 2026, un ejercicio de participación ciudadana dirigido a personas de entre 6 y 17 años de edad que busca incorporar sus opiniones en la definición de temas de interés público y en la elaboración de propuestas dirigidas a las autoridades.

Una de las novedades de esta edición es que, por primera vez, las propias niñas, niños y adolescentes participarán desde la definición de los temas que integrarán la consulta hasta la construcción de una agenda de acciones que será presentada a las autoridades competentes para promover compromisos y dar seguimiento a las propuestas surgidas del ejercicio.

El nuevo modelo fue aprobado por la Comisión de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del IECM y cuenta con el acompañamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF México).

La consulta se desarrollará en tres etapas. La primera corresponde a un diagnóstico participativo para identificar los temas que las infancias y adolescencias consideran prioritarios. Posteriormente se llevará a cabo la consulta generalizada, programada para noviembre de 2026 y que se realizará mediante una modalidad electrónica.

Finalmente, se elaborará una agenda de acciones con base en los resultados obtenidos, la cual será construida por un grupo de niñas, niños y adolescentes.

Avanza etapa diagnóstica

Como parte de la fase inicial, el personal de los 33 órganos desconcentrados del IECM ha aplicado aproximadamente 12 mil 304 cuestionarios diagnósticos, además de impartir 31 pláticas de inducción y realizar 30 asambleas escolares.

Según el Instituto, estos trabajos buscan identificar, desde la perspectiva de las propias infancias y adolescencias, cuáles son los asuntos que consideran más relevantes para integrar la consulta de este año.

El organismo electoral señaló que la información obtenida permitirá definir el contenido del ejercicio participativo antes de la jornada de consulta prevista para noviembre.

Medidas de accesibilidad

Para favorecer una participación incluyente, el IECM informó que implementó diversas medidas de accesibilidad durante la etapa diagnóstica.

Entre ellas se encuentran la traducción del cuestionario a Lengua de Señas Mexicana, el diseño de una versión ilustrada y la gestión de una plantilla en sistema Braille para facilitar la participación de personas con discapacidad visual.

De manera paralela, el Instituto indicó que ya comenzaron los trabajos para desarrollar el sistema informático que dará soporte a la consulta electrónica que se realizará en noviembre.

El IECM señaló que continuará informando de manera periódica sobre los avances de este ejercicio de participación ciudadana dirigido a niñas, niños y adolescentes de la capital.