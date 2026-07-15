Cumbia Pedregal en el Fan Fest CDMX: ¿Cuándo y a qué hora se presentará el grupo en el Zócalo CDMX?

Cumbia Pedregal El grupo musical tendrá una presentación en el FIFA Fan Fest de la Ciudad de México como parte de las actividades oficiales en la recta final del Mundial 2026.

El Fan Fest está a punto de concluir su actividad luego de que este domingo 19 de julio termine el Mundial 2026 con su partido por el título. Sin embargo, luego de más de un mes de un ambiente festivo en la capital del país, la zona oficial designada por FIFA para ver gratis todos los partidos, tendrá un cierre musical para concluir con broche de oro ante de empezar una nueva espera de cuatro años para su próxima instalación. El grupo Cumbia Pedregal será el encargado de poner el ritmo.

¿Cuándo y a qué hora estará Cumbia Pedregal en el Fan Fest CDMX?

Cumbia Pedregal es una de las agrupaciones mexicanas que ha ganado popularidad por renovar el género de la cumbia con arreglos contemporáneos y un estilo dirigido a las nuevas generaciones. Su participación en el FIFA Fan Festival forma parte de la estrategia del Gobierno capitalino para complementar la experiencia mundialista con talento nacional y convertir al Zócalo en un punto de encuentro para aficionados de todo el mundo.

El #FIFAFanFestival cerrará con Cumbia Pedregal con todo su romanticismo y pasión musical 🎼🎸



𝗛𝗼𝘀𝘁 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼: 𝗘𝗹 𝗮𝗹𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 #Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/gWbIRnCD3z — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) July 15, 2026

De acuerdo con la cartelera oficial del Gobierno de la Ciudad de México y del FIFA Fan Festival, Cumbia Pedregal se presentará el sábado 18 de julio a las 18:30 horas, un día antes de la gran final del Mundial 2026. La actuación forma parte de la programación especial preparada para los aficionados que acudirán al Centro Histórico para disfrutar de las actividades del festival y seguir la transmisión de los encuentros mundialistas.

El FIFA Fan Festival se ha consolidado como uno de los principales puntos de reunión para los seguidores del futbol durante la Copa del Mundo. Además de las pantallas gigantes para seguir los partidos, el espacio ofrece conciertos, espectáculos culturales, gastronomía y actividades recreativas para visitantes nacionales y extranjeros, con acceso gratuito y un ambiente familiar.