Cierran la carretera Chilpancingo-Acapulco este 15 de julio: ¿Por qué está bloqueada y cuándo reabrira?

Bloquean la Autopista del Sol | Cierre total en la carretera Chilpancingo-Acapulco. (Dassaev Téllez Adame)

La circulación en la carretera Chilpancingo-Acapulco, como parte de la Autopista del Sol, permaneció completamente bloqueada la mañana de este 15 de julio, debido a una protesta de habitantes del municipio de Zihuatanejo, Guerrero.

De acuerdo con la Guardia Nacional, el cierre total se registró a la altura del kilómetro 346, cerca del poblado de Pantla, donde un grupo de manifestantes impide el paso en ambos sentidos de la vialidad.

El bloqueo inició alrededor de las 06:00 horas, metros después de la caseta de cobro de La Venta. Los inconformes colocaron piedras y troncos sobre la carretera para evitar la circulación de vehículos, lo que ha provocado largas filas de automovilistas tanto en dirección a Acapulco como hacia Chilpancingo.

Los manifestantes advirtieron que no retirarían el bloqueo hasta obtener una respuesta favorable de las autoridades, por lo que no existe una hora confirmada para la reapertura de la carretera.

¿Qué vías alternas hay?

Ante el cierre, las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar las siguientes rutas alternas:

Carretera libre Chilpancingo-Iguala.

Carretera libre Paso Morelos-Iguala.

Se recomienda a quienes tengan previsto viajar por la Autopista del Sol mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el avance de las negociaciones y la eventual reapertura de la circulación.