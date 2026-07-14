Niega Maricruz Luviano proyecto habitacional del INVI en Contadero

Contadero

Luego de que vecinos de Contadero, Cuajimalpa, denunciaran presuntos intentos de invasión y la posible construcción de un proyecto habitacional en terrenos de la zona, Maricruz Luviano, quien se identifica como propietaria de los predios en disputa, rechazó esas versiones y aseguró que no existe ni existirá un proyecto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) en esos terrenos.

Contadero es una población que colinda con las áreas de bosques, área donde se han dado disputas entre vecinos que se acusan mutuamente de invadir propiedades y afectar zonas naturales. De hecho, durante la visita de Crónica, se escucharon motosierras operando e incluso, mientras se platicaba con Luviano, alguien se presentó a fotografiar desde lejos.

En entrevista con La Crónica de Hoy, Luviano afirmó que durante la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se solicitó información al INVI, cuya respuesta, según dijo, confirmó que no existe ningún desarrollo de vivienda previsto para ese sitio.

“No existe ningún proyecto. Es nulo. Lo sostengo, lo afirmo y lo confirmo”, declaró.

La entrevistada explicó que originalmente era propietaria de aproximadamente 62 mil metros cuadrados, superficie que, según su versión, quedó dividida con la apertura de las calles Mimosas, La Presa, Cañada y Cerrada de Cañada.

Luviano destacó que actualmente conserva alrededor de 49 mil metros distribuidos en diversas fracciones, mientras que el resto corresponde a vialidades públicas.

Al respecto, expuso que el conflicto registral deriva de la manera en que fueron subdivididos los terrenos y de la utilización de antecedentes registrales que, aseguró no corresponden a los predios actualmente en disputa. Confirmó que cuenta con documentación del Registro Público de la Propiedad y de la Fiscalía General de Justicia que, indicó, respalda la delimitación y la titularidad de los inmuebles.

La disputa por la propiedad

Luviano contó que el conflicto se originó en 2019, cuando dos de sus predios, uno de seis mil y otro de 12 mil metros cuadrados, fueron ocupados ilegalmente.

Relató que anteriormente celebró un contrato de promesa de compraventa con particulares interesados en desarrollar un proyecto habitacional; sin embargo, reafirmó que dicho acuerdo fue rescindido y que esas personas no conservan ningún derecho sobre los terrenos.

De acuerdo con su versión, la entrega oficial se realizó el 29 de abril, con la participación de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Policía de Investigación, elementos de seguridad y autoridades del gobierno capitalino.

Durante la entrevista, la entrevistada mostró a La Crónica de Hoy documentación oficial y videos que, según dijo, corresponden a esa diligencia de restitución de la posesión de los inmuebles.

“Ellos no entregan un terreno porque sí. Fueron siete años de investigación”, expresó.

“El problema no son mis terrenos”

En cuanto a las denuncias realizadas por habitantes de Contadero, Luviano refirió que las diferencias no obedecen a un proyecto habitacional, se debe a la disputa por una vialidad y una zona federal que, mencionó, permanecen ocupadas por particulares. Reiteró que continuará realizando gestiones ante las autoridades para atender esa situación.

Responde a los señalamientos

En el transcurso de la entrevista, Luviano también respondió a los señalamientos formulados por vecinos entrevistados previamente por La Crónica de Hoy, quienes denunciaron posibles invasiones y proyectos habitacionales en la zona.

La propietaria rechazó dichas acusaciones y aseguró que parte de la información difundida corresponde a un litigio que, desde su perspectiva, ya fue resuelto mediante las actuaciones de la Fiscalía y las autoridades competentes.

Este medio tuvo acceso a la documentación y al material videográfico en la entrevista. El contenido y alcance jurídico de dichos documentos forman parte de los procedimientos legales relacionados con el caso.

Mientras los vecinos reafirman que existe preocupación por el destino de los terrenos, Luviano insiste en que no hay ni habrá un proyecto del INVI en la zona y que la controversia continúa en el ámbito legal.

La Crónica de Hoy 2026