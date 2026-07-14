Centrobús incorpora unidades con accesibilidad para personas con discapacidad

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México informó que las 12 unidades eléctricas que operan en el servicio Centrobús “Ruta de las Heroínas Indígenas” cuentan con elementos de accesibilidad universal dirigidos a facilitar el traslado de personas con discapacidad.

El organismo realizó, en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD), una jornada de reconocimiento en la que participaron personas con discapacidad motriz y visual, quienes conocieron el funcionamiento de los dispositivos de accesibilidad incorporados en las unidades.

Los autobuses están equipados con sistema de lectoescritura braille, rampa de acceso, espacios destinados a personas usuarias de silla de ruedas y para animales de asistencia, además de un sistema de arrodillamiento que reduce la altura del vehículo para facilitar el ascenso y descenso de los pasajeros.

Las unidades cuentan con asientos mixtos para uso general, asientos preferentes plegables de color azul destinados a personas con discapacidad y personas mayores, así como asientos rosas reservados para niñas y mujeres.

La dependencia recordó que en este servicio las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y las niñas y niños menores de cinco años viajan de manera gratuita.

Servicio conecta puntos de interés del Centro Histórico

El Centrobús opera con una tarifa de cinco pesos por viaje y ofrece servicio de lunes a viernes de 05:00 a 23:00 horas; los sábados de 06:00 a 22:00 horas; y los domingos y días festivos de 07:00 a 21:30 horas.

La RTP indicó que, mediante sus dos rutas, este sistema permite acceder a más de 180 puntos de interés histórico, cultural y comercial ubicados en el Centro Histórico de la capital, entre ellos el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, la Alameda Central, el Hemiciclo a Juárez, la Torre Latinoamericana y el Zócalo de la Ciudad de México.